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只為做事不作官...雲林地院官長劉興錫榮退 40年未曾離開的雲院人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林地方法院官長劉興錫（右）在雲院服務長達40年未曾離開，今天榮退，雲林地方法院長卓進仕贈送一座如意，祝福他退休後事事如意。記者蔡維斌／攝影
雲林地方法院官長劉興錫（右）在雲院服務長達40年未曾離開，今天榮退，雲林地方法院長卓進仕贈送一座如意，祝福他退休後事事如意。記者蔡維斌／攝影

雲林地方法院資深書記官長劉興錫，奉獻法界長達40年，基層法警出身的他，身影遍及雲林地院各科室，不論位處何職堅守崗位，為人謙和，深得人緣與敬重，他今天屆齡榮退，同仁相送離情依依，他說，一日司法人，終身司法人，這顆司法心將永恆不變。

回顧過往，當年才年滿25歲的劉興錫，一路努力就當上全國院、檢最年輕的法警長，後來又考取書記官，再升任紀錄科長，一路走來，不論坐上哪個職位，他總是全心盡力，加上他少了司法人嚴峻冷漠性格，與人為善，平易近人，笑容總掛在臉上，親和力十足，深受同事和長官肯定。

如今將離開他工作長達40年場域，除了感激，更多的是難捨依依，卸下公務之身，退休後將回嘉義縣中埔老家，展開另一個新的田園生涯。

雲林地方法院長卓進仕，致贈一座「金如意」，表達對他一生奉獻司法的謝意，同時祝福退休後生涯事事如意。

劉興錫每天從嘉義通勤到雲林上班，40年如一日，從不倦勤，也不曾請調，1985年到雲院任職法警，工作表現佳，約只半年就升任警長，為提升個人工作視野與量能，工作之餘手不離卷，3年後便考取書記官，當年鑑於法警人力不足，他仍以書記官身份，持續擔任警長達3年餘，展現「只為做事不作官」的風範。

之後，一路從刑事科，民事科、民事執行處兼辦訴訟輔導科、總務科等，幾乎走遍法院有所科室，尤其輔導民眾洽辦訴訟，不論案件大小總盡心盡力，更贏得口碑與敬重，院方借重他豐富的經歷，卓升為書記官長，多年來輔佐大小院務，均得心應手，再難的事總能迎忍而解，足稱「超級官長」。

雲林地院廳舍狹小老舊，吳興錫近年來協助爭取高鐵區3公頃用地，作為新建法院大樓之用，雖無法親見大樓平地起，但卻是他榮退前回報法院的一項大禮，他心感愉悅與感恩。

司法 書記官 雲林

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