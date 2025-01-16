台積電嘉義太保設廠 青農看好市場返鄉賣高端水果

台積電在嘉義太保市設廠將帶來眾多高收入者，市公所說，看好未來發展已有青農返鄉開實體店面賣高端水果，公所正與在地青農、店家合作辦行銷課程、設網站，緊快搭上這波商機。

太保市長鄭淑分今天接受媒體聯訪表示，故宮南院對面近日開了一家專門販售太保地區農特產與進口高級水果的店面「朝日溫室」，是28歲的青農謝秉均與家人合營的，投資了數百萬。

鄭淑分強調，因台積電設廠與Outlet展店，太保市正步入轉型期，謝秉均因而看好商機才返鄉開店，也有不少人正躍躍欲試；為此市公所正架設「太保好事多」網站，舉辦行銷課程，由公部門協助，帶動商業發展。

太保市農會總幹事黃靜玉說，農會近年來則不斷輔導青農行銷產品，謝秉均從果菜批發、網路宅配到開設高端時尚店面，展現提升商品價值，可做為其他青農的參考，掌握這一波台積電設廠的商機。

謝秉均說，他原本在台中發展，從事餐飲業，因台積電太保設廠，才敢返鄉投資，經營幾個月後，發現嘉義隱形的富豪很多，不吝嗇買高價位的水果，期待未來台積電正式營運後，會帶來更多的客戶。