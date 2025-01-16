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除夕至年初三 台南公有路邊路外停車位暫停收費

中央社／ 台南16日電

因應農曆春節假期，台南市政府今天宣布，1月28日（除夕）至31日（大年初三）共4天，台南市公有路邊、路外停車格位暫停收費。

南市府交通局今天指出，台南市農曆春節期間停車收費，除夕至大年初三公有路邊、路外停車格位雖暫停收費，但崇善路龍山、東光路地下、榮譽街、崇明路E6、德光公園、崇明五街、和平公園停車場、大學路社E2等59處委託民營停車場，全年無休照常收費。

此外，民眾春節期間可持停車繳費通知單，向統一（7-11）、全家、萊爾富、OK等超商門市繳費。委外拖吊業者也將配合警方進行交通障礙排除，中北、南區、永康區、東區、新營拖吊場及車輛保管場、隆田車輛保管場維持24小時服務，安平車輛保管場暫停服務。

市府春節期間將開設「交通疏運指揮中心」，監控主要道路車流，即時因應處理交通問題。大台南公車（含小黃公車）將依假日及春節班表行駛，1月28日除夕當天下午7時過後停駛，服務高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1則依假日班表正常營運。

台南市長黃偉哲今天出席春節交通疏運記者會，他呼籲賞遊台南多利用大眾運輸，台南市交通執法沒有假期，用路人應遵守交通規則，切勿酒駕；警方將加強取締交通違規，維護交通安全。

春節 除夕

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