南市春節疏運路邊停車免費 持市民卡免費搭市區公車

今年春節從1月25日至2月2日有9天長假，台南市政府今公布春節交通疏運計畫，並印製「114年台南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，放在國道休息站及風景區旅服中心、古蹟景點等免費索取。

市長黃偉哲呼籲返鄉民眾或旅客參考市府所提供交通資訊來規畫遊程，也可多利用大眾運輸，節省尋找停車位時間。最近適逢尾牙民眾務必遵守「酒後不開車」，警察局也將加強取締酒駕。

交通局表示，春節期間停車收費方式，除崇善路龍山、東光路地下、榮譽街、崇明路E6、德光公園、崇明五街、和平公園停車場、大學路社E2等59處委託民營停車場，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，1月28日至1月31日暫停收費。

春節期間民眾可持繳款期限內的停車繳費通知單向全國各地統一（7-11）、全家、萊爾富、OK等超商門市繳費。委外拖吊業者也配合警察單位進行交通障礙排除，中北、南區、永康區、東區、新營拖吊場及車輛保管場、隆田車輛保管場均維持24小時服務，安平車輛保管場則暫停服務。

市府指出，春節假期祭出多項公車優惠，包括持市民卡可免費搭乘市區公車（0~98、901、902路；但33、61及高鐵快捷公車除外)、雙層巴士24小時99元。持一般電子票證搭乘台灣好行33、61、98、菱波官田線、梅嶺線及東山咖啡線則均享半價優惠，各項優惠詳情可上「大台南公車」官網查詢。此外，春節期間，YouBike系統服務不中斷，歡迎民眾多以「搭乘公車、騎自行車、步行」的方式賞遊台南。

交通局說明，春節9天連假期間大台南公車(含小黃公車)將依假日及春節班表行駛；1月28日除夕當天下午7點之後班次停駛，但服務高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1則依假日班表全天正常營運。

交通局長王銘德指出，春節期間將開設「交通疏運指揮中心」，自1月29日（初一）至2月2日（初五）每日均有主管同仁輪值，監控各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為(06)2988944。

交通局指出，往年遊客最喜愛到訪的安平區，因區內停車場有限，請自北側來的朋友多利用四草大道至同平路周邊停車場，自東側及南側來的朋友多利用永華路及健康路至安億路停車場搭乘區內免費接駁車進入安平舊部落，以減少進入舊市區停車不便及車流壅塞情形。