3顆百元高麗菜俗俗賣民眾搶翻天 嘉縣菜農挑戰市場最低價

快過年了，冬季大宗蔬菜高麗菜產量增加，傳統市場出現零售價每斤20元，嘉義縣柯姓菜農昨天下午3時限時在朴子市鎮安宮，賣南投縣高山產地租地種植高麗菜、大白菜，高麗菜3顆百元，大白菜2顆百元，大批民眾寒風下排長龍搶購，不到半小時10簍菜搶光光。

「挑戰市場最低價，共度大環境不景氣」，柯姓菜農說，「不用自採、我砍回來賣給你們，福利又來了，現砍高麗菜3顆一袋百、恕不挑選，信義山上大白菜1顆60元，2顆百元，數量有限、售完為止。柯姓菜農臉書社群貼賣菜訊息，時間未到就吸引大批民眾排長龍等菜車。

菜車一到，許多人一口氣買6至9顆，雙手提滿塑膠袋裝的菜，笑開心，民眾說，買到賺到，上個月每顆高麗菜百元，現在跌到3顆百元，真是「菜土菜金」。

主計總處物價統計，去年12月消費者物價指數年增率2.1％，處在通膨警戒線上，在365個查價項目，變動較大高麗菜暴漲86％；風災減產去年底每顆 百元以上，災後農民搶種，目前產量增加，嘉市出現現砍平地高麗菜每顆45元。菜販說，高麗菜因產地農民搶種集中採收，供應量大增，農曆年前價格可能暴跌。