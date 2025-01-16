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3顆百元高麗菜俗俗賣民眾搶翻天 嘉縣菜農挑戰市場最低價

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣柯姓菜農昨天下午3時限時在朴子市鎮安宮，賣南投縣高山產地租地種植高麗菜、大白菜，高麗菜3顆百元，大白菜2顆百元，大批民眾寒風下排長龍搶購，不到半小時10簍菜搶光光。圖／讀者提供
嘉義縣柯姓菜農昨天下午3時限時在朴子市鎮安宮，賣南投縣高山產地租地種植高麗菜、大白菜，高麗菜3顆百元，大白菜2顆百元，大批民眾寒風下排長龍搶購，不到半小時10簍菜搶光光。圖／讀者提供

快過年了，冬季大宗蔬菜高麗菜產量增加，傳統市場出現零售價每斤20元，嘉義縣柯姓菜農昨天下午3時限時在朴子市鎮安宮，賣南投縣高山產地租地種植高麗菜、大白菜，高麗菜3顆百元，大白菜2顆百元，大批民眾寒風下排長龍搶購，不到半小時10簍菜搶光光。

「挑戰市場最低價，共度大環境不景氣」，柯姓菜農說，「不用自採、我砍回來賣給你們，福利又來了，現砍高麗菜3顆一袋百、恕不挑選，信義山上大白菜1顆60元，2顆百元，數量有限、售完為止。柯姓菜農臉書社群貼賣菜訊息，時間未到就吸引大批民眾排長龍等菜車。

菜車一到，許多人一口氣買6至9顆，雙手提滿塑膠袋裝的菜，笑開心，民眾說，買到賺到，上個月每顆高麗菜百元，現在跌到3顆百元，真是「菜土菜金」。

主計總處物價統計，去年12月消費者物價指數年增率2.1％，處在通膨警戒線上，在365個查價項目，變動較大高麗菜暴漲86％；風災減產去年底每顆 百元以上，災後農民搶種，目前產量增加，嘉市出現現砍平地高麗菜每顆45元。菜販說，高麗菜因產地農民搶種集中採收，供應量大增，農曆年前價格可能暴跌。

台北農產運銷公司統計，大台北地區蔬菜平均拍賣價降到每公斤33.6元，其中高麗菜、大白菜、小白菜等葉菜類批發價跌破20元。高麗菜集中採收，傳統市場零售價每斤20元。農糧署說，年前蔬菜供應充裕，價格穩定，近期蔬菜價格和供應量明顯回穩，供應量多、價格下降，經不斷宣導，農民調整種植，高麗菜最新出苗數量回到正常黃色燈號。

嘉義縣柯姓菜農昨天下午3時限時在朴子市鎮安宮，賣南投縣高山產地租地種植高麗菜、大白菜，高麗菜3顆百元，大白菜2顆百元，大批民眾寒風下排長龍搶購，不到半小時10簍菜搶光光。圖／讀者提供
嘉義縣柯姓菜農昨天下午3時限時在朴子市鎮安宮，賣南投縣高山產地租地種植高麗菜、大白菜，高麗菜3顆百元，大白菜2顆百元，大批民眾寒風下排長龍搶購，不到半小時10簍菜搶光光。圖／讀者提供
嘉義縣柯姓菜農昨天下午3時限時在朴子市鎮安宮，賣南投縣高山產地租地種植高麗菜、大白菜，高麗菜3顆百元，大白菜2顆百元，大批民眾寒風下排長龍搶購，不到半小時10簍菜搶光光。圖／讀者提供
嘉義縣柯姓菜農昨天下午3時限時在朴子市鎮安宮，賣南投縣高山產地租地種植高麗菜、大白菜，高麗菜3顆百元，大白菜2顆百元，大批民眾寒風下排長龍搶購，不到半小時10簍菜搶光光。圖／讀者提供

售價 農民 高麗菜

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