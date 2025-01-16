台南「小內閣」4位一級首長出缺 黃偉哲露口風已有人選

台南市政府小內閣團隊在社會局長盧禹璁即將歸建後，已有4名局處首長懸缺，市長黃偉哲今在交通局春節疏運記者會後受訪表示，都已有人選，其中文化、社會和農業都可能從學界借才，跟學校辦理借調中，也都和台南有淵源，祕書處長會從外部尋才。

黃偉哲證實，新任文化局長是由前局長謝仕淵推薦，但還要跟學校辦理借調，因此年後才會就職，社會局也將從學界借才，新春過後就會明朗。

台南市文化局前局長謝仕淵去年底卸任，元旦起歸建成功大學歷史系任教，原任教嘉南藥理大學社工系的社會局長盧禹璁，借調2年期滿，1月也將返回校園，做到本月底。

另去年9月祕書處長李朝塘退休、農業局長李建裕也請辭，轉調任參事，目前祕書處與農業局分別由副處長劉啟崇、副局長陳仲杰代理，加上文化局今年1月起由副局長林韋旭代理。

黃偉哲表示，謝仕淵和盧禹璁從學校借調2年，現在都是回歸校園，針對社會局、文化局新接任局長人選都已在積極物色，農業局、祕書處接任都已有人選，年後就會到位。