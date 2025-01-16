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古坑茂谷柑節18日登場 朝天宮媽祖加持喜柑運來大方送
雲林縣古坑茂谷柑節18、19日古坑綠色隧道登場，古坑鄉公所今天移師海線在北港朝天宮舉辦宣傳記者會，以馬愛仕橘紅包裝的茂谷柑，打造喜氣迎春形象，現場並發送紅包和茂谷柑，遊客大排長龍討喜氣，朝天宮當場認購兩百箱挺農，歡迎年節買柑送喜發大財。
古坑茂谷柑面積約215公頃，年產逾5千公噸，去年受乾旱、颱風接連衝擊，減產約2成，不過最近寒流吹紅了茂谷柑，又大又甜品質極佳。
古坑鄉公所今年宣傳會特移師北港朝天宮聖父母殿並團拜祈福，象徵年節孝親，並結合古坑咖啡把今年茂谷柑節定調為「柑一杯」，古坑鄉長林慧如說，當天有特色市集、春節茂谷柑禮盒，還有「炙燒焦糖茂谷柑」免費品嘗，歡迎參觀選購。
朝天宮董事長蔡咏鍀說，黃澄澄茂谷柑用愛馬仕橘紅包裝，大方又美觀，像送「黃金」一樣，是過年送禮的首選，年節光擺在家中就充滿喜氣，象徵進財吉祥。他當場認購200箱茂谷柑禮盒，並與林慧如示範超好吃的「炙燒焦糖茂谷柑」，讓大家品嘗酸甜好滋味。
林慧如並與議員張庭綺發送媽祖加持過的茂谷柑和紅包，蔡咏鍀加碼贈送媽祖福袋，神殿馬上擠滿遊客大排長龍，數百顆紅紅大柑橘秒殺，每個人笑顏逐開，洋溢濃濃年節喜氣。
另外，雲林縣長張麗善今天也到斗南鎮新光社區長青食堂分送茂谷柑，她指出，縣府總共採買約2萬3200顆茂谷柑，贈送全縣社區照顧關懷據點及長青食堂服務的長輩及志工，每顆都貼上「好運柑來」吉祥文字，讓大家沾沾福氣，感受到佳節氣氛。
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