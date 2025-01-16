台南旅宿響應減塑卻被評1星 黃偉哲為業者委屈

疫情後國旅人潮不斷下降，近期屏東墾丁傳出有老牌旅宿熄燈歇業，反觀台南近年旅宿業卻持續成長，今年截至目前共達926家、1萬5966房間數，整年度住宿率約維持5成；南市觀旅局也辦理優質旅宿認證，今年共有5大類、31家旅館通過，今由市長黃偉哲頒發獎章。

台南市去年起推動「優質旅館認證」機制，針對旅宿業是否符合基本安全規範與基礎服務檢視，同時評估建築環境、設施、服務及清潔衛生等項目，今年第2度舉辦認證，並依旅館經營型態及定位分成5大類別，共31家旅館獲得認證，提供旅客更具選擇性的住宿建議。

此外，今年起旅宿業不主動提供一次性備品「四小瓶、六小品」，台南有旅宿竟被遊客留言評價1星，黃偉哲在致詞時也說，環保減塑是國際趨勢，許多國外旅宿早已沒有提供，遊客在國外住宿不會給負評，在台灣住宿卻給業者負評，蠻替業者感到委屈，強調市府會在對的時候相挺業者。

觀旅局長林國華指出，旅宿業減塑政策去年已宣導一整年度，今年年初起也有一波宣傳，在各旅遊網及社群平台上，遊客對減塑政策大部分都還蠻認同，尤其，自主性攜帶「四小瓶、六小品」的遊客不少，相信大家都願意對環保愛地球貢獻一份心力。

林國華提到，台南目前有926家、1萬5966房間數，其中旅館業有266家、民宿業有660家，今年旅宿業預計可再增加600多間房間，包含原大億麗緻酒店將由新的日系品牌進駐經營，預計5月開幕，另外新營、曾文水庫活動中心及安南區都有旅宿預計在年底前開幕營運，期盼今年台南旅宿業能成長突破達1000家。

南市民宿文化發展協會理事長周榮棠表示，旅宿業不管是旅館還是民宿，大家有共識把台南當成一個品牌努力經營，把旅客導入台南後，各憑本事吸引客人入住，此外，目前台南共660家民宿已有將近三分之一民宿獲得優質認證。

他提到，台南本身就有扎實的觀光基礎，有些旅遊體驗更是其他城市無法仿效的，像是小吃、古蹟文化等，許多更是具有特色的小吃業者，在「食、宿、遊、購、行」等觀光面向來說，台南發展都相當平均。