快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

台南旅宿響應減塑卻被評1星 黃偉哲為業者委屈

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市去年起推動「優質旅館認證」機制，針對旅宿業是否符合基本安全規範與基礎服務檢視，同時評估建築環境、設施、服務及清潔衛生等項目，今年第2度舉辦認證，並依旅館經營型態及定位分成5大類別，共31家旅館獲得認證。記者萬于甄／攝影
台南市去年起推動「優質旅館認證」機制，針對旅宿業是否符合基本安全規範與基礎服務檢視，同時評估建築環境、設施、服務及清潔衛生等項目，今年第2度舉辦認證，並依旅館經營型態及定位分成5大類別，共31家旅館獲得認證。記者萬于甄／攝影

疫情後國旅人潮不斷下降，近期屏東墾丁傳出有老牌旅宿熄燈歇業，反觀台南近年旅宿業卻持續成長，今年截至目前共達926家、1萬5966房間數，整年度住宿率約維持5成；南市觀旅局也辦理優質旅宿認證，今年共有5大類、31家旅館通過，今由市長黃偉哲頒發獎章。

台南市去年起推動「優質旅館認證」機制，針對旅宿業是否符合基本安全規範與基礎服務檢視，同時評估建築環境、設施、服務及清潔衛生等項目，今年第2度舉辦認證，並依旅館經營型態及定位分成5大類別，共31家旅館獲得認證，提供旅客更具選擇性的住宿建議。

此外，今年起旅宿業不主動提供一次性備品「四小瓶、六小品」，台南有旅宿竟被遊客留言評價1星，黃偉哲在致詞時也說，環保減塑是國際趨勢，許多國外旅宿早已沒有提供，遊客在國外住宿不會給負評，在台灣住宿卻給業者負評，蠻替業者感到委屈，強調市府會在對的時候相挺業者。

觀旅局長林國華指出，旅宿業減塑政策去年已宣導一整年度，今年年初起也有一波宣傳，在各旅遊網及社群平台上，遊客對減塑政策大部分都還蠻認同，尤其，自主性攜帶「四小瓶、六小品」的遊客不少，相信大家都願意對環保愛地球貢獻一份心力。

林國華提到，台南目前有926家、1萬5966房間數，其中旅館業有266家、民宿業有660家，今年旅宿業預計可再增加600多間房間，包含原大億麗緻酒店將由新的日系品牌進駐經營，預計5月開幕，另外新營、曾文水庫活動中心及安南區都有旅宿預計在年底前開幕營運，期盼今年台南旅宿業能成長突破達1000家。

南市民宿文化發展協會理事長周榮棠表示，旅宿業不管是旅館還是民宿，大家有共識把台南當成一個品牌努力經營，把旅客導入台南後，各憑本事吸引客人入住，此外，目前台南共660家民宿已有將近三分之一民宿獲得優質認證。

他提到，台南本身就有扎實的觀光基礎，有些旅遊體驗更是其他城市無法仿效的，像是小吃、古蹟文化等，許多更是具有特色的小吃業者，在「食、宿、遊、購、行」等觀光面向來說，台南發展都相當平均。

周榮棠認為，產業只要是正向發展，就沒有一個所謂的飽和點，最重要的是大家要有共識，再者市場機制沒有人可以控制，若台南的觀光發展不夠好，相信也沒有這麼多人想投入旅宿業。

台南市觀旅局辦理優質旅宿認證，今年共有5大類、31家旅館通過，今由市長黃偉哲頒發獎章。記者萬于甄／攝影
台南市觀旅局辦理優質旅宿認證，今年共有5大類、31家旅館通過，今由市長黃偉哲頒發獎章。記者萬于甄／攝影

住宿 台南 民宿

延伸閱讀

台南第2波區長異動 大內、山上、新化3位區長20日交接

日本Compass集團拜會黃偉哲 商談選購台南好米

剛調整4區長…南市山上區長屆退 至少還有3區長異動

日本去年經歷米荒 日本商社拜會黃偉哲洽談採購台南米

相關新聞

沙鍋魚頭戰火8年停熄 嘉義陳聰明店關門熄燈原因曝

嘉義市知名美食老店林聰明沙鍋魚頭，每年過年前生意強強滾，還成為城市品牌，8年前出現名字相同競爭對手，民進黨前市黨部主委陳...

台南左鎮公所替代役攜手慈濟 為弱勢清掃居家環境好過年

台南市左鎮區公所發起替代役與慈濟志工投入近20人舉辦「送溫暖到府」服務關懷活動，農曆過年前到弱勢家庭居家清掃、協助張貼春...

台南旅宿響應減塑卻被評1星 黃偉哲為業者委屈

疫情後國旅人潮不斷下降，近期屏東墾丁傳出有老牌旅宿熄燈歇業，反觀台南近年旅宿業卻持續成長，今年截至目前共達926家、1萬...

影／春節親子遊...台南無患子故事園區有彈珠超人、假面騎士主題展

台南「古寶無患子故事園區」今天宣布春節舉辦少見的日本彈珠超人、假面騎士、萬台迴力車、古童玩主題展，搭配創辦人王高榮的多年...

台南第2波區長異動 大內、山上、新化3位區長20日交接

台南市民政局今天發布大內區長由東區公所主任秘書陳俊達陞任；另山上區長謝松益於今日退休，其職務由永康區公所主任秘書王上宜陞...

嘉義漁民捕獲巨無霸「竹午魚」 13公斤多比幼兒還重

民間流傳「一午、二鯧、三鮸」，竹午排行第一，「大竹午」相當罕見，嘉義縣沿海東石鄉魚市場拍賣場，蕭姓漁民捕獲1尾重達13公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。