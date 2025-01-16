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影／春節親子遊...台南無患子故事園區有彈珠超人、假面騎士主題展
台南「古寶無患子故事園區」今天宣布春節舉辦少見的日本彈珠超人、假面騎士、萬台迴力車、古童玩主題展，搭配創辦人王高榮的多年珍藏玩具展出，還有模型組裝等親子參與活動開放民眾免費參觀參與。
展場主角之一是有27年歷史的經典「彈珠超人」，出自1998到1999年日本電視動畫。尤其早已絕版的彈珠超人「最終決戰—光之龍的誕生」動畫最終集主角白寶、藍寶、黃寶與黑寶為對抗黑暗皇帝的終極武器，發揮團隊力量突破自我極限，首次合體化身強大的「光之龍」。
王高榮說，對喜愛彈珠超人的粉絲來說，這不僅是件模型玩具，更是一段陪伴成長的記憶。主角象徵「正義與友情的力量，並以彈珠為媒介，喚起無數人心中的熱血與童心」。
「假面騎士」則是早自1971年就推出超過50年的英雄系列經典長壽作品。擁有特殊能力的主角命運安排變身成假面騎士，肩負起對抗邪惡組織、保護人類安全和平的使命。
王高榮指出，假面騎士公仔高度還原角色細節，包括變身裝甲、武器設計及標誌性動作，摩托車裝備，栩栩如生，宛如將英雄帶到眼前。
王高榮說，配合主題現場設置彈珠超人打卡牆，以經典動畫角色與場景為主題，重現白寶、藍寶、黃寶、黑寶等角色英勇姿態。牆面設計融入動畫標誌性元素，如光之龍及白寶彈珠戰士的精彩戰鬥場景，讓人仿佛置身於彈珠世界。不論是小時候的忠實粉絲，還是第一次接觸的觀眾，都可以在打卡牆前找到屬於自己的回憶與樂趣。
這次還展出王高榮珍藏多年、破萬台日本迴力車，不同種類與外型的車輛，而懷舊的古童玩也開放民眾免費體驗，有滾鐵圈、罐頭獨輪車、這些都是早期阿公時代的古童玩、現代生活看不到的玩具。
王高榮表示，過年期間配合活動贈送小汽車模型玩具，每天限量100台送完為止。古寶無患子生技配合舉辦特賣，產品限量折扣優惠。
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