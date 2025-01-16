台南第2波區長異動 大內、山上、新化3位區長20日交接

台南市民政局今天發布大內區長由東區公所主任秘書陳俊達陞任；另山上區長謝松益於今日退休，其職務由永康區公所主任秘書王上宜陞任，加上先前已發布新化區長由大內區公所區長李義隆調任；相關人員將於1月20日正式到任。

台南市政府近日發佈多項人事異動，永康戶政事務所主任劉近榮調任台南市選舉委員會組長；其遺缺由新化區公所區長吳金喜調任。

市長黃偉哲表示，公務體系的專業化與靈活性是推動城市發展的重要基石，藉由人事調整，讓不同崗位的領導者在新挑戰中拓展視野、累積經驗，不僅能激發個人潛力，更能強化團隊合作。他期許各新任人員秉持專業態度快速進入角色，以創新務實的方式服務市民。此次調整著眼於人才的適才適所與多元歷練，旨在為市政運作注入新能量，進一步提升行政效能與市民福祉。