台南水資源中心春節不打烊 每天供水1.8萬噸

年關將近，家戶開始大掃除，台南今年水情雖佳，市府仍呼籲多利用回收水，全市7座水資源回收中心每天共供水1萬8000公噸，農曆春節期間不打烊，正常運作。

台南市水利局今天指出，台南市轄管安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮及永康等7座水資源回收中心，每天收集處理逾17萬公噸生活污水，服務家戶超過21.6萬戶。

如今農曆春節快到了，家戶展開大掃除，除舊布新，民生用水需求大幅增加；水利局表示，水資源回收中心運轉全年無休，不僅設備整備，確保穩定性及處理水質合格性，也加強回收水再利用措施，促進環境保護和資源持續利用。

水利局強調，7座水資源回收中心農曆春節期間不打烊，污水處理24小時不間斷，且設有回收水取水口，每天共免費提供1萬8000公噸非人體接觸使用回收水（生活次級用水），讓節水從生活中做起，1滴水用2次。