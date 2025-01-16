沙鍋魚頭戰火8年停熄 嘉義陳聰明店關門熄燈原因曝

嘉義市知名美食老店林聰明沙鍋魚頭，每年過年前生意強強滾，還成為城市品牌，8年前出現名字相同競爭對手，民進黨前市黨部主委陳英華以「陳聰明」店名，賣「陳聰明沙鍋魚頭」，曾豎起「不能給一家獨霸」看板，掀起戰火；過年前，陳聰明店拉起鐵門熄燈，陳英華說，房東漲租金，暫停營業。

快過年，中正路上林聰明沙鍋魚頭總店營業時間一到，客人大排長龍，員工忙進忙出，滿滿一大鍋菜料，炸得香酥魚頭，放入沙鍋菜熬煮，傳承三代的林聰明沙砂鍋魚頭，去年慶祝70周年。8年前，民進黨前市黨部主委陳英華，先在老店隔5家店舖旁邊，以陳聰明招牌賣沙鍋魚頭，豎立「請支持我，不能一家獨霸」的看板，叫陣意味濃厚，後搬到垂楊路口店面，最近悄悄拉起鐵門熄燈，引人注目。

陳英華說，店面租期本月才到期，去年房東以土地漲價為由，調漲店面租金每月1萬元，從5萬元漲到6萬元，房東不同意維持租金，他退租熄燈，休息一段時間再找地點重新開張，他說，1992年就開始賣沙鍋魚頭，賣「陳聰明沙鍋魚頭」8年，生意還不錯。

之前陳聰明沙鍋魚頭店開賣，曾引發「山寨」爭議，讓外地民眾看了霧煞煞，陳英華推出火鍋式沙鍋魚頭、沙鍋鴨等料理，區隔林聰明沙鍋魚頭，面對競爭對手，林聰明老神在在，他說，林聰明沙鍋魚頭有註冊商標權，2家店相安無事，沙鍋魚頭戰火一度成為話題。