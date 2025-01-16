嘉義漁民捕獲巨無霸「竹午魚」 13公斤多比幼兒還重

民間流傳「一午、二鯧、三鮸」，竹午排行第一，「大竹午」相當罕見，嘉義縣沿海東石鄉魚市場拍賣場，蕭姓漁民捕獲1尾重達13公斤多的巨無霸「竹午魚」，比一般幼兒還重，時價行情每公斤3200元，巨無霸「竹午魚」賣逾4萬元，漁民開心過好年。

水產達人、退休的嘉義區漁會科長吳純裕說，麻吉蕭姓好兄弟，抓到這尾外形如同「沒刺的虱目魚」，是「竹午魚」重達13公斤多，1 公斤單價3200元，他能看看，吃不起呀，恭喜麻吉蕭姓好兄弟，過年發大財。

吳純裕說，這段期間東石外海野生竹午魚出現，「大竹午」罕見，體型愈大，肉質愈Ｑ彈鮮甜，生魚片、清蒸都好吃，油脂充足，肉質非常細嫩，魚肉散發特有香氣，價錢不輸黑鮪魚，肉質更勝白鯧，大竹干魚市場少見，物以稀為貴。

老一輩說「一午（竹午）二鯧（白鯧）三鮸（黃金鮸）」，冬天野生大午魚一直以來都是第一名，肉質細緻軟嫩，油脂豐富，魚肉鮮甜，保證吃過就難以忘懷，一午指的就是「竹午」，不是體型小的「午仔魚」。