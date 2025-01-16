台灣小果番茄競賽結果出爐 土庫鎮許智評為雲林奪下首冠

農業部台南區農業改良場舉辦「全國健康優質設施小果番茄競賽」，上午公布評選結果：雲林農友許智評以平均糖度11.0°Brix、平均單果重7.4公克，總分94.5分佳績摘下冠軍，是雲林縣果農參賽14年來第一次贏得冠軍。農改場也請優勝農友提供聯絡電話，讓民眾可直接向農民訂購。

亞軍果農江曉琪、徐立晨；季軍周嘉鴻、蘇錦坤、賴韋成，另有10名佳作。公布得獎名單是要鼓勵小果番茄栽培達人、方便消費者採買，讓民眾能直接預訂品嘗安全又好吃的小果番茄。

有得獎農民說，所有參賽番茄品質其實都不差，口感因人而異「一般民眾根本吃不出來差異」，重點是這些蕃茄都通過安全檢驗吃了保證有益健康。

農改場表示，辦這樣的競賽是為了為提升小果番茄產業競爭力，激勵果農重視健康管理的生產理念，5位產官學專家公開認真評審直到傍晚。

場長陳昱初表示，這次第14屆全國性小果番茄競賽共77組參賽者同台，嘉義縣55組參賽人數最多，雲林縣7組、台南及彰化、南投等縣市共14組。儘管去年秋季產期氣候高溫、颱風多發，加上病毒病威脅嚴峻，仍有許多優秀果農克服挑戰，生產出甜美可口的小果番茄。所有參賽果品平均糖度在9.5°Brix以上，維持一定的水準。