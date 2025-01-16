台灣小果番茄競賽結果出爐 土庫鎮許智評為雲林奪下首冠
農業部台南區農業改良場舉辦「全國健康優質設施小果番茄競賽」，上午公布評選結果：雲林農友許智評以平均糖度11.0°Brix、平均單果重7.4公克，總分94.5分佳績摘下冠軍，是雲林縣果農參賽14年來第一次贏得冠軍。農改場也請優勝農友提供聯絡電話，讓民眾可直接向農民訂購。
亞軍果農江曉琪、徐立晨；季軍周嘉鴻、蘇錦坤、賴韋成，另有10名佳作。公布得獎名單是要鼓勵小果番茄栽培達人、方便消費者採買，讓民眾能直接預訂品嘗安全又好吃的小果番茄。
有得獎農民說，所有參賽番茄品質其實都不差，口感因人而異「一般民眾根本吃不出來差異」，重點是這些蕃茄都通過安全檢驗吃了保證有益健康。
農改場表示，辦這樣的競賽是為了為提升小果番茄產業競爭力，激勵果農重視健康管理的生產理念，5位產官學專家公開認真評審直到傍晚。
場長陳昱初表示，這次第14屆全國性小果番茄競賽共77組參賽者同台，嘉義縣55組參賽人數最多，雲林縣7組、台南及彰化、南投等縣市共14組。儘管去年秋季產期氣候高溫、颱風多發，加上病毒病威脅嚴峻，仍有許多優秀果農克服挑戰，生產出甜美可口的小果番茄。所有參賽果品平均糖度在9.5°Brix以上，維持一定的水準。
這次競賽邀請台大副教授吳俊達、桃園區農業改良場長王毓華、農糧署簡任技正傅立忠、福和生鮮專員鄭順隆與盺田青果運銷合作社理事主席陳郁蓁擔任評審。參賽果品必須同時具備產銷履歷農產品標章、有機農產品標章或台灣農產品生產追溯條碼等認證，並通過農業藥物毒物試驗所的「全身健康檢查」農藥殘留檢測，才能進入後續評鑑。
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