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防制交通事故有感 台南安平這原因去年交通事故銳減

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警四分局指出，藉由改善交通工程、落實交通宣導及精準交通執法等方式，達成降低交通事故目標。圖／本報資料照
台南市警四分局指出，藉由改善交通工程、落實交通宣導及精準交通執法等方式，達成降低交通事故目標。圖／本報資料照

台南市警四分局統計，安平區去年致傷類交通事故件數計1353件、受傷人數1820人，相較前年事故件數減少69件、受傷人數也減少達50人，尤其死亡事故件數也由前年3件銳減為0件。警方強調，藉由改善交通工程、落實交通宣導及精準交通執法等方式，達成降低交通事故目標。

四分局分析，轄內交通事故斑點圖，多數交通事故發生於安平、安北、中華西、民權、永華、華平、慶平、建平、健康路及健康三街等10大路段；而易肇事時段以16至18時發生最多、8至10時次之。

警方指出，針對轄區交通事故案件分析後，將統計結果規畫勤務編排警力，於交通事故熱點、時段配合分析所得的交通事故肇因，編排勤務精準執法，有效達成防制交通事故成效。

同時，分局運用「分層分眾」方式，採「因人、因地制宜」的策略，主動深入校園、社區及公司行號等不同場域，於各里治安會議、關懷據點、學校及公眾集會活動，針對學童、高齡長者、機車族等不同族群用路民眾，以多元化宣導管道，去年總計56場次交通宣導，藉以培養用路民眾遵守交通規則及提升交通安全、防禦駕駛等重要觀念，讓防制交通事故能從根本做起。

交通事故 死亡

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