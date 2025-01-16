嘉市文化路觀光夜市歷史建築老郵局整修逾3年 過年無法啟用原因曝

嘉市文化路觀光夜市歷史建築日治時期老郵局，嘉義郵局與承租商解約，2021年發包整修拉皮工程，原訂2023年完工，延宕至今，過年無法完工開放，引發外界質疑；郵局說，拉皮外牆、植栽完工，還有老舊排水系統、公廁待整修，目前辦理建物活化再利用建築師遴選，作業順利，排水系統、公廁工程6月可以完工。

歷史建築文化路老郵局整修工程一延再延，遭立委王美惠質詢批交通部行政怠惰，郵局拉皮外牆、植栽完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，牆面上斗大的「嘉義郵便局」字重新貼上，圍籬還未拆除，郵局計畫活化營運商店及郵政文物展區，過年前不見重啟，讓市民及遊客難掩失望。

文化路郵局源自清朝，日治時期1927年成立，1939年重建為「嘉義郵便局」，2004年文化局登錄為「歷史建築」，郵局建物從蘭井街到光彩街間，占據大片文化路黃金地段，被列為歷史建築後，辦公廳舍移至光彩街巷內，整修工程逾3年。

郵局說，文化路郵局屬歷史建築，施工前及施工方法都要經市府文化局古蹟歷史建築審查委員會同意，目前還有老舊排水系統、公廁待整修，目前辦理建物活化再利用建築師遴選，遴選建築師提報歷史建築活化再利用計畫，報古蹟歷史建築審查委員會同意，郵局積極辦理中。