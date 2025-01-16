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嘉市文化路觀光夜市歷史建築老郵局整修逾3年 過年無法啟用原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
歷史建築文化路老郵局整修工程一延再延，拉皮外牆、植栽完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，圍籬還未拆除。記者魯永明／攝影
歷史建築文化路老郵局整修工程一延再延，拉皮外牆、植栽完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，圍籬還未拆除。記者魯永明／攝影

嘉市文化路觀光夜市歷史建築日治時期老郵局嘉義郵局與承租商解約，2021年發包整修拉皮工程，原訂2023年完工，延宕至今，過年無法完工開放，引發外界質疑；郵局說，拉皮外牆、植栽完工，還有老舊排水系統、公廁待整修，目前辦理建物活化再利用建築師遴選，作業順利，排水系統、公廁工程6月可以完工。

歷史建築文化路老郵局整修工程一延再延，遭立委王美惠質詢批交通部行政怠惰，郵局拉皮外牆、植栽完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，牆面上斗大的「嘉義郵便局」字重新貼上，圍籬還未拆除，郵局計畫活化營運商店及郵政文物展區，過年前不見重啟，讓市民及遊客難掩失望。

文化路郵局源自清朝，日治時期1927年成立，1939年重建為「嘉義郵便局」，2004年文化局登錄為「歷史建築」，郵局建物從蘭井街到光彩街間，占據大片文化路黃金地段，被列為歷史建築後，辦公廳舍移至光彩街巷內，整修工程逾3年。

郵局說，文化路郵局屬歷史建築，施工前及施工方法都要經市府文化局古蹟歷史建築審查委員會同意，目前還有老舊排水系統、公廁待整修，目前辦理建物活化再利用建築師遴選，遴選建築師提報歷史建築活化再利用計畫，報古蹟歷史建築審查委員會同意，郵局積極辦理中。

按中華郵政公司提報立法院營運計畫，委託專業顧問團隊就文化路商圈進行人文、市場調查，完成活化定位與空間規畫，1、2樓共逾3千坪空間，1樓規畫精緻特產商店區大廳，隔間數個單元出租商業使用，帶動區域經濟發展，挑高大廳部分空間作公眾使用。2樓規畫休憩、藝文展示、親子空間，展售，迴廊牆面展覽畫作，近迴廊側規畫親子空間，最南側規畫郵政主題空間，展示嘉市郵政發展。

歷史建築文化路老郵局整修工程一延再延，拉皮外牆、植栽完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，圍籬還未拆除。記者魯永明／攝影
歷史建築文化路老郵局整修工程一延再延，拉皮外牆、植栽完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，圍籬還未拆除。記者魯永明／攝影
歷史建築文化路老郵局整修工程一延再延，拉皮外牆、植栽完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，牆面上斗大的「嘉義郵便局」字重新貼上，圍籬還未拆除。記者魯永明／攝影
歷史建築文化路老郵局整修工程一延再延，拉皮外牆、植栽完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，牆面上斗大的「嘉義郵便局」字重新貼上，圍籬還未拆除。記者魯永明／攝影
歷史建築文化路老郵局整修工程一延再延，拉皮外牆、植栽完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，牆面上斗大的「嘉義郵便局」字重新貼上，圍籬還未拆除。記者魯永明／攝影
歷史建築文化路老郵局整修工程一延再延，拉皮外牆、植栽完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，牆面上斗大的「嘉義郵便局」字重新貼上，圍籬還未拆除。記者魯永明／攝影

嘉義 歷史建築 郵局

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