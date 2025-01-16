藥材飆漲當歸麵線破百 飄香一甲子老字號「黑棟當歸鴨」老饕最愛

嘉義市飄香一甲子的老字號美食小吃「黑棟當歸鴨」，傳承三代，從小攤到開6間分店，採用飼養1年以上、肉質較韌「菜鴨」，以中藥材當歸、桂皮、川芎等特調中藥材，熬煮湯頭2小時以上，寒冬吸引客人上門，大啖一碗暖心又暖胃黑棟當歸鴨，當歸飆漲，大碗當歸鴨麵線125元，客人照吃。

嘉義多家鴨料理店，有專賣鴨肉料理、鴨肉羹、藥膳鴨等，其中，老店「黑棟當歸鴨」以高品質平價燉鴨品，帶給消費者美味記憶，「黑棟」店名取自第一代老闆羅水金面部黝黑特徵，外號「棟仔」為名，最早在文化路郵局當歸鴨攤習藝，目前傳至2、3代共同經營，開了6間分店，寒冬生意強強滾。

相較一般中藥烹煮鴨，湯頭呈現深黑色，「黑棟當歸鴨湯頭黃澄清透，喝來清新飄香、溫補不燥熱。因當歸、鴨肉等食材漲，大小碗當歸鴨麵線漲到破百，「現在當歸比以前漲了10倍，菜鴨飼養不易，只要1餐沒餵食就暴瘦，肉質香但也難調理」，第二代羅姓女老闆接手，，優化作業效率，提升服務品質，掌握穩定食材來源，維持老品牌口味，用料簡單，堅持要用好原料。