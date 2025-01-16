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月租3950元起 南市2社宅民眾熱詢

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南仁德區「宜居仁愛」社宅將完工，春節後辦理招租。圖／南市都發局提供
台南仁德區「宜居仁愛」社宅將完工，春節後辦理招租。圖／南市都發局提供

台南市政府興辦的永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」社宅正在內部裝潢，春節後公告招租，昨起辦2場說明會並首度公開租金，價格最低的1房格局，月租分別5050元、3950元，吸引許多民眾熱烈詢問。

市長黃偉哲說，由市府推動的「台南宜居社宅」，宜居成功103戶、宜居仁愛75戶為首批營運，位於永康及仁德區蛋黃區、生活機能完善，房型樣式皆有1至3房的房型可選擇，且市府規畫較中央更優惠的分級方案，依所得訂定可負擔的租金，讓市民租得合理、住得安心。

都發局長徐中強說，各房型月租金，宜居成功最低分別為5050元、5700元、8470元、1萬2540元起，宜居仁愛最低分別為3950元、4750元、7390元、1萬20元起。

市府辦的說明會上，民眾最關心的是入住資格、未來修繕問題等，有人問，入住資格要視所得，如何計算？入住後社宅誰管理、若有需要維修怎麼辦？等問題；市議員穎艾達利說，今年是台南社宅招租的第1年，有參考他縣市做法，但還是沒有經驗，部分會如摸石過河，必須滾動性修正以滿足住戶需求。

都發局表示，今年完工的3處社宅都是市府興建，會委外管理，但修繕等市府都會處理，請民眾放心；社宅訂的入住資格為成年國民於南市設有戶籍，或有就業就學需求、家庭成員無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準，2025年為5萬4303元，即可申請租住。

都發局指出，社宅申請分一般及優先戶，一般戶採抽籤制、優先戶採評點制決定入住次序，已建置社宅申租系統，提供受理期間線上送件，意者可洽都發局官網。

台南 成功 社宅

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