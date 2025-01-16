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雲林婦癌防治 獲捐贈篩檢巡迴車

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
台塑企業麥寮汽電公司昨天捐贈雲林1輛乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，縣府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上。記者陳雅玲／攝影
台塑企業麥寮汽電公司昨天捐贈雲林1輛乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，縣府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上。記者陳雅玲／攝影

雲林縣死亡原因中癌症占25%，尤其乳癌發生率持續升高，縣內又無乳癌篩檢巡迴車，只能租借篩檢，台塑企業麥寮汽電公司昨天捐贈雲林1輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，縣府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上。

衛生局長曾春美說，為協助偏鄉婦女接受婦癌篩檢，必須租借有乳房X光攝影設備的循環車，半天就要一萬多元的費用，還要跟其他縣市排隊，相當不易，去年舉辦616場次癌症篩檢，乳房X光攝影篩檢約2萬多人，子宮頸抹片檢查篩檢4萬多人，篩檢率因醫療資源不足，遲遲無法提高。

台塑企業得知婦癌防治有迫切需要，捐贈1輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車給雲林縣，台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑說，雲林的乳房攝影設備集中在市區，對於偏鄉婦女非常不便，很高興能幫助雲林擁有自己的乳房攝影巡迴車，為偏鄉婦女守護健康，台塑也承諾承擔該車的維護費用。

縣長張麗善說，據統計，乳癌、子宮頸癌平均發病年齡在五十幾歲，正好是女性要當婆婆、奶奶的階段，如果在辛苦多年後，突接到罹癌的噩耗，會讓人感到非常遺憾和難過，她很感謝台塑大力支持，讓婦女能夠就近接受檢查。

曾春美表示，未來二合一篩檢巡迴車將配合各地衛生所需求，深入全縣各鄉鎮市及社區服務，希望今年乳房攝影、抹片篩檢人數能比去年提升6倍，篩檢人次要突破36萬人，首次參加健康篩檢最高送600元健康禮券，8月31日前參與篩檢，10月可參加5000元的禮券抽獎，健康檢查地點可參考連結：https://reurl.cc/2WN1yO

子宮頸癌 雲林

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