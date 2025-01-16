投訴／9旬翁臨櫃辦輔具補助 滑倒腰椎骨折

94歲林姓老翁前天由女兒陪同到台南市無障礙福利之家申請輔具補助，輪椅卻在電梯滑倒，造成腰椎骨折住院，家屬向聯合報投訴，痛批電梯地板沒防滑，且還要高齡長者親赴櫃台辦理申請，相當折騰。市府表示，將評估到宅幫高齡者申請社福可行性。

南市社會局長盧禹璁昨前往醫院探視，致歉也致贈慰問金6千元，並向家屬表示社會局有投保意外險，傷害會全額理賠，會馬上改善相關缺失。

林老先生在新冠肺炎疫情期間曾捐贈隔離衣給台南市警方，也穿針引線業者採購1萬支快篩試劑給員警使用，不過他前天由女兒、兒子陪同，到南市東區的台南無障礙福利之家欲申請復健推車與四腳行走器輔具補助，當時自行推輪椅前進，但搭電梯到2樓時滑倒，當場跌坐在地，右手大拇指割傷、屁股撞擊電梯地板，他高喊疼痛，送急診確認是腰椎第一節壓迫性骨折。

林的兒子怒批，之前確認長者須親赴櫃台辦理申請，讓工作人員檢視身體情況才能申請，但高齡長者行走很不方便，為何不能到住處協助申辦？電梯地板沒有防滑設計已是大瑕疵，讓長者跟身障者曝露在高風險環境，且無障礙福利之家稱電梯沒裝監視器，無事證可提告。

林的兒子質疑，市長黃偉哲過去說「照顧台南的長輩是主要施政重點」，別讓下一個長者再摔倒。

市議員林美燕說，需要輔具的人本來就不方便，何況是高齡者，社會局應擴大受理到宅評估的條件，結合原本就有的社工訪視。

社會局長盧禹璁表示，已要求針對電梯內止滑設施加強改善，近期會對無障礙福利之家、松柏育樂中心、社會福利綜合大樓等長者經常進出的所屬公共建物，進行無障礙環境全面檢視，並於電梯加裝監視器。會全面盤點現有社福申請，並針對90歲以上長者能由專人到宅評估的可行性。

社會局解釋，目前申請輔具的民眾若經長照評估符合7至8級失能程度，均可提供到宅評估，另針對主要照顧者高齡或外出有困難的民眾，輔具中心也提供輔具到宅評估服務。