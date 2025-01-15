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日本Compass集團拜會黃偉哲 商談選購台南好米

中央社／ 台南15日電

日本去年米荒，許多地區出現白米供需失衡，台南稻米11號也外銷日本；Compass集團今天更拜會市長黃偉哲，雙方對未來採購台南稻米合作展開會談。

台南市政府發布新聞稿指出，Compass集團（Compass Group Japan Inc.）採購部長高橋寬幸、上達糧業國際股份有限公司董事長周碩良、總經理吳秀里及農糧署南區分署長陳立儀等人今天都參加會談，促成台日採購稻米合作。

黃偉哲指出，台南市以高科技產業聞名，也位處嘉南平原中心，同時是台灣米倉，農產豐饒，芒果、文旦、蘭花及柑橘類等產品，台南產量全台最高，鳳梨產量全台第二。

黃偉哲說，台南擁有日本技師八田與一籌建烏山頭水庫及嘉南大圳，孕育優質稻米，除去年外銷日本的台南稻米11號，還有許多品種好米，希望藉此機會推薦給日本消費者。

南市府農業局表示，台南稻米生產區域位於烏山頭水庫流域及嘉南大圳水源頭，也是「水頭風尾」寶地，使用乾淨無污染烏山頭水庫水源灌溉，產出優質好米；農業局期盼透過日本集團拜訪交流，促進日方了解台南好米優點，創造外銷日本機會。

農業局同時在會談現場展示多項台南稻米產品、當令鮮果及農特產品，包括歸仁區農會秈米莉、柳營區農會芋見月光米、六甲區農會16號台南越光糙米、後壁區農會蘭麗米與芳榮米廠禾家米、越光米及金谷米，以及金禾佳農場糙米+黑米米香、漁權會魚鬆捲心酥、無米樂香米餅、九品香水蓮花茶包及精油手工皂、芭樂、茂谷柑及棗子等。

台南 日本 稻米

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