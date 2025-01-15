感謝過年堅守崗位 南市議會今邀請20個軍警消春節慰問

春節即將來臨，為感謝春節假期仍須堅守崗位的軍警消人員，台南市議會下午舉辦「國泰民安 感謝有您」軍警消春節慰問活動，議長邱莉莉表示，今年的春節慰問很不同，過去都是到各單位去進行慰問，因為要接待我們反而勞師動眾，今年改邀大家來議會作客，也讓更多議員能參與慰問活動。

今天出席議員非常踴躍，包括議長邱莉莉、副議長林志展及周嘉韋、林燕祝、楊中成、郭鴻儀、黃麗招、李鎮國、Ingay Tali、蔡筱薇、李中岑、王家貞、李啟維、黄肇輝、朱正軒、許至椿、盧崑福、沈震東議員及曾之婕、林美燕議員的代表出席慰問，向努力守護民眾安全的軍警消兄弟姐妹們致敬，並致贈慰問金。

邱莉莉表示，春節是台灣的重要節日，軍警消弟兄姊妹們在民眾歡喜放假的時候，反而更不能鬆懈地克盡職責，營造讓民眾安全、安心的環境，非常辛苦，所以只要軍警消有需要協助的地方，台南市議會都是不分黨派全力支持。