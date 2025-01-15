剛調整4區長…南市山上區長屆退 至少還有3區長異動

台南市山上區長謝松益將於1月16日屆齡退休，市府民政局長姜淋煌今天代表市長黃偉哲致贈退休紀念獎牌，表彰謝區長多年來的卓越貢獻與辛勞付出，並給予高度肯定與誠摯祝福。

市長黃偉哲表示，謝松益區長在任內全力推動地方建設，展現了高度的專業能力與責任感，無論是道路養護、公園綠地維護、災害防救，還是防疫整備工作，都取得顯著成果，對地方發展貢獻良多。他感謝謝區長的努力，並祝福他退休生活健康愉快。

民政局長姜淋煌指出，謝松益區長始終秉持以民為本的理念，用心推動地方施政，不僅提升居民生活品質，也為市府施政樹立了標竿。他代表市府向謝區長致以最深的敬意與感謝，並祝福其榮退後生活圓滿順遂。

謝松益區長對市府的肯定與支持表示感謝，並期許未來在新任區長的帶領下，地方建設能再創高峰，持續造福更多市民。

台南市日前才進行首波調整包括，北門區區長張政郎調任東山區區長，新營區公所主任秘書林建男接任北門區區長，新市區區長譚乃澄調任善化區區長，民政局宗教禮俗科科長張榮哲接任新市區區長。

民政局長姜淋煌確認新化區長吳金喜將接永康區戶政事務所主任，大內區長李義隆接新化區長，但卡在永康戶政主任要調選委會，人事還在作業中，尚未交接；再加上山上區長屆齡退休，將至少還有3區區長異動。