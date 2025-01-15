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天冷落羽松轉紅 台南六甲落羽松季18日開幕
南部近期氣溫明顯轉冷，台南六甲落羽松林也逐漸轉紅，形成壯麗秘境，六甲區公所今年以「稻陣來六甲-松鶴攏佇遮」為主題舉辦落羽松季，18日開幕，此外，法務部矯正署台南第二監獄特別創作「YES 蛇GO HOME－小龍迎福」花燈今布置到位，可望成為熱門打卡景點。
蛇年又稱為小龍年，南二監今年特地設計創意花燈「YES 蛇GO HOME－小龍迎福」，以一身紅的小龍「YES 蛇」帶著元寶福袋，彷彿回家領紅包的小孩，同時搭配六甲吉祥物、「巷仔Niau」公仔及周邊花海等，讓六甲落羽松林充滿年節氣息。
南二監典獄長葉俊宏說，今年以過年返家團圓為主題，創作「YES 蛇GO HOME-小龍迎福」，除表現年節遊子歸鄉心切外，也期許與家人分隔兩地的人，能早日回家過年祈福之意，YES蛇GO HOME更藏著諧音梗「葉色夠紅」，形容火紅落羽松為六甲帶來福蔭喜氣之意。
六甲區長陳啓榮則提到，「YES 蛇GO HOME－小龍迎福」將帶來滿滿喜氣，18日開幕後可望成為落羽松季打卡熱點，此外，六甲還有許多值得一遊的老屋、古廟、美食、美景觀光景點等，歡迎民眾過年期間到六甲觀光走春一日遊。
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