天冷落羽松轉紅 台南六甲落羽松季18日開幕

南部近期氣溫明顯轉冷，台南六甲落羽松林也逐漸轉紅，形成壯麗秘境，六甲區公所今年以「稻陣來六甲-松鶴攏佇遮」為主題舉辦落羽松季，18日開幕，此外，法務部矯正署台南第二監獄特別創作「YES 蛇GO HOME－小龍迎福」花燈今布置到位，可望成為熱門打卡景點。

蛇年又稱為小龍年，南二監今年特地設計創意花燈「YES 蛇GO HOME－小龍迎福」，以一身紅的小龍「YES 蛇」帶著元寶福袋，彷彿回家領紅包的小孩，同時搭配六甲吉祥物、「巷仔Niau」公仔及周邊花海等，讓六甲落羽松林充滿年節氣息。

南二監典獄長葉俊宏說，今年以過年返家團圓為主題，創作「YES 蛇GO HOME-小龍迎福」，除表現年節遊子歸鄉心切外，也期許與家人分隔兩地的人，能早日回家過年祈福之意，YES蛇GO HOME更藏著諧音梗「葉色夠紅」，形容火紅落羽松為六甲帶來福蔭喜氣之意。