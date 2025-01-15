嘉市政府4位資深績優主管退休 黃敏惠致贈紀念牌哽咽不捨

嘉義市政府4位資深主管下月退休，包括民政處副處長田文珍、東區區長孫世福、市府秘書許猛欽、地政處副處長任如梅，市長黃敏惠在市務會議致贈紀念牌，哽咽表達不捨，市府同仁獻花合影；政風處長吳武璋明天調台灣港務公司，市府團隊臨別贈禮，氣氛溫馨。

黃敏惠說，十分珍惜一起共事為城市發展努力緣份，4位退休同仁從基層做起，在許多單位、職務中不斷歷練，為市政推動帶來更多的政策激盪。離別總是令人不捨，同仁或因屆齡或為照顧家人自願退休，再多的不捨仍送上滿滿的祝福，祈願大家都平安健康。