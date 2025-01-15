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嘉市政府4位資深績優主管退休 黃敏惠致贈紀念牌哽咽不捨

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府民政處副處長田文珍（右四）下月退休，市長黃敏惠（右五）在市務會議致贈紀念牌。圖／嘉市府提供
嘉義市政府民政處副處長田文珍（右四）下月退休，市長黃敏惠（右五）在市務會議致贈紀念牌。圖／嘉市府提供

嘉義市政府4位資深主管下月退休，包括民政處副處長田文珍、東區區長孫世福、市府秘書許猛欽、地政處副處長任如梅，市長黃敏惠在市務會議致贈紀念牌，哽咽表達不捨，市府同仁獻花合影；政風處長吳武璋明天調台灣港務公司，市府團隊臨別贈禮，氣氛溫馨。

黃敏惠說，十分珍惜一起共事為城市發展努力緣份，4位退休同仁從基層做起，在許多單位、職務中不斷歷練，為市政推動帶來更多的政策激盪。離別總是令人不捨，同仁或因屆齡或為照顧家人自願退休，再多的不捨仍送上滿滿的祝福，祈願大家都平安健康。

市府人事處說，4位退休同仁歷練豐富，田文珍服務公職43年4個月，2月3日屆齡退休；孫世福服務公職34年2個月，生涯規畫考量，申請2月17日自願退休；許猛欽申請2月3日自願退休，服務公職年資32年2個月。任如梅申請2月3日自願退休，服務公職28年3個月；政風處長吳武璋與台灣港務公司政風處長劉孟政互調，明天上任。

嘉義市政府東區區長孫世福（右三）下月退休，市長黃敏惠（右四）在市務會議致贈紀念牌。圖／嘉市府提供
嘉義市政府東區區長孫世福（右三）下月退休，市長黃敏惠（右四）在市務會議致贈紀念牌。圖／嘉市府提供
嘉義市政府地政處副處長任如梅（右三）下月退休，市長黃敏惠（右四）在市務會議致贈紀念牌。圖／嘉市府提供
嘉義市政府地政處副處長任如梅（右三）下月退休，市長黃敏惠（右四）在市務會議致贈紀念牌。圖／嘉市府提供
嘉義市政府秘書許猛欽（右二）下月退休，市長黃敏惠（右三）在市務會議致贈紀念牌。圖／嘉市府提供
嘉義市政府秘書許猛欽（右二）下月退休，市長黃敏惠（右三）在市務會議致贈紀念牌。圖／嘉市府提供

嘉義 黃敏惠

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