快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

雲林警農曆年前送暖24年不中斷 今年210戶弱勢家庭獲助

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣警局24年前在農曆春節前結合善心人士捐贈物資，出動基層員警深入社區弱勢發放愛心物資，拋磚引玉號召各界響應，獲贈愛心物資一年比一年多，今年將由員警協助轉贈210戶貧困、弱勢家庭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局24年前在農曆春節前結合善心人士捐贈物資，出動基層員警深入社區弱勢發放愛心物資，拋磚引玉號召各界響應，獲贈愛心物資一年比一年多，今年將由員警協助轉贈210戶貧困、弱勢家庭。記者陳雅玲／攝影

雲林縣警局24年前在農曆春節前結合善心人士捐贈物資，出動基層員警深入社區弱勢發放愛心物資，拋磚引玉號召各界響應，獲贈愛心物資一年比一年多，今年將由員警協助轉贈210戶貧困、弱勢家庭

雲林縣警局今天舉辦「關懷弱勢迎春送暖過好年」捐贈典禮，包括雲林縣議員賴淑娞、元進莊企業董事長吳政憲、松昱順心社會福利基金會董事長唐松章等人都響應該活動，捐贈民生物資。

縣警局長李建民表示，警局24年前發起關懷弱勢送暖過好年活動，結合各界捐贈愛心物資，由基層員警協助分送，幫助獨居老人及貧困弱勢家庭能夠在不缺乏物資的情況下過個好年。

李建民表示，這項送暖活動號召社會各界響應，獲贈物資一年比一年多，今年捐贈者有捐贈者有議員賴淑娞、元進莊、松昱順心社會福利基金會、斗六大北勢天聖宮、瑞春醬油、台塑企業、味王公司、佳興補習班、昶典工業、豪祥億農產行、新豐國際等。

95歲的松昱順心基金會董事長唐松章表示，他感佩警察除維護社會治安之餘，不忘關懷弱勢，秉持企業社會責任捐贈響應，希望透過警察的手把這份愛送到需要幫助家庭。

雲林縣警局24年前在農曆春節前結合善心人士捐贈物資，出動基層員警深入社區弱勢發放愛心物資，拋磚引玉號召各界響應，獲贈愛心物資一年比一年多，今年將由員警協助轉贈210戶貧困、弱勢家庭。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局24年前在農曆春節前結合善心人士捐贈物資，出動基層員警深入社區弱勢發放愛心物資，拋磚引玉號召各界響應，獲贈愛心物資一年比一年多，今年將由員警協助轉贈210戶貧困、弱勢家庭。記者陳雅玲／攝影

弱勢家庭 愛心 警察 雲林

延伸閱讀

輕鬆在家辦桌、搞定年夜飯 雲林縣長張麗善為農特產品推銷

縣長張麗善促銷雲林農產 北上新北賣雲林良品

詐團約媽祖廟面交取信被害人 雲林1年逾300人被騙竟不願報案

影／雲林警破獲史上最大大麻溫室值10億 嫌犯生長筆記曝光

相關新聞

台南善化慶安宮新春歲錢福袋曝光 媽祖「親選」三角形

媽祖「親自設計」的歲錢福袋亮相！適逢乙巳蛇年，台南市定古蹟善化慶安宮今年新春歲錢福袋由媽祖指定選用三角形，並搭配黑色底、...

雲林警農曆年前送暖24年不中斷 今年210戶弱勢家庭獲助

雲林縣警局24年前在農曆春節前結合善心人士捐贈物資，出動基層員警深入社區弱勢發放愛心物資，拋磚引玉號召各界響應，獲贈愛心...

日本去年經歷米荒 日本商社拜會黃偉哲洽談採購台南米

日本去年經歷米荒，許多地區都出現白米供需失衡的問題，在農業部的支持及南市府農業局與各地區農會共同合作下，台南市去年成功將...

趕春節通車...南市台17線臨安橋改建鋪設路面 便道夜間封閉

台南市台17線臨安橋改建工程已進入尾聲，為使新橋能於農曆春節前開放恢復通車，中華西路二段於1月14日至16日進行道路瀝青...

台南古蹟也能擼貓！ 12隻喵星人18日與民一起喝咖啡

台南市歷史建築「赤崁東街日式宿舍」在修復完成後，原由台中知名的宮原眼科進駐經營，但業者去年提前解約，市府文化局辦理重新招...

新化年貨大街周五登場 結合台南購物節享雙重中獎機會

台南購物節活動進入倒數1個月，累計消費登錄金額已突破37億元，今年與新化年貨大街開幕活動與台南購物節好禮月月抽結合，透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。