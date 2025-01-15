雲林警農曆年前送暖24年不中斷 今年210戶弱勢家庭獲助

雲林縣警局24年前在農曆春節前結合善心人士捐贈物資，出動基層員警深入社區弱勢發放愛心物資，拋磚引玉號召各界響應，獲贈愛心物資一年比一年多，今年將由員警協助轉贈210戶貧困、弱勢家庭。

雲林縣警局今天舉辦「關懷弱勢迎春送暖過好年」捐贈典禮，包括雲林縣議員賴淑娞、元進莊企業董事長吳政憲、松昱順心社會福利基金會董事長唐松章等人都響應該活動，捐贈民生物資。

縣警局長李建民表示，警局24年前發起關懷弱勢送暖過好年活動，結合各界捐贈愛心物資，由基層員警協助分送，幫助獨居老人及貧困弱勢家庭能夠在不缺乏物資的情況下過個好年。

李建民表示，這項送暖活動號召社會各界響應，獲贈物資一年比一年多，今年捐贈者有捐贈者有議員賴淑娞、元進莊、松昱順心社會福利基金會、斗六大北勢天聖宮、瑞春醬油、台塑企業、味王公司、佳興補習班、昶典工業、豪祥億農產行、新豐國際等。