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台南善化慶安宮新春歲錢福袋曝光 媽祖「親選」三角形

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
適逢乙巳蛇年，台南市定古蹟善化慶安宮今年新春歲錢福袋今曝光，由媽祖指定選用三角形，並搭配黑色底、白色銅錢花紋，福袋則有雙金蛇、雙銅錢紋路，既時尚又別緻，預計年初一早上發放1800份，另外將販售媽祖文創福袋，共會發放2025份。記者萬于甄／攝影
適逢乙巳蛇年，台南市定古蹟善化慶安宮今年新春歲錢福袋今曝光，由媽祖指定選用三角形，並搭配黑色底、白色銅錢花紋，福袋則有雙金蛇、雙銅錢紋路，既時尚又別緻，預計年初一早上發放1800份，另外將販售媽祖文創福袋，共會發放2025份。記者萬于甄／攝影

媽祖「親自設計」的歲錢福袋亮相！適逢乙巳蛇年，台南市定古蹟善化慶安宮今年新春歲錢福袋由媽祖指定選用三角形，並搭配黑色底、白色銅錢花紋，福袋則有雙金蛇、雙銅錢紋路，既時尚又別緻，預計年初一早上發放1800份，另外將販售媽祖文創福袋，共會發放2025份。

慶安宮總幹事魏素珍表示，每年在設計歲錢時，都須擲筊依循媽祖的指示，且每個細節都要詳細請示，取得3個允筊後才製作，今年選用三角形做為福袋的形狀，圖案以雙錢結加雙蛇，象徵「好事成雙」，雙蛇螺旋的形狀有生生不息之意，銅錢則代表「財源廣進、財源滾滾」。

她提到，每年的歲錢福袋媽祖都很用心主導設計，主要希望信眾領取後能平安、心想事成賺大錢、家庭幸福美滿等，製作完成後，大家都相當驚喜，而福袋會由媽祖加持3天，今年依舊在大年初一發放1800份，同步販售媽祖文創福袋也會附贈歲錢福袋，共計2025份，此外也會推出財神爺文創福袋供信眾購買。

善化慶安宮每年會根據12生肖製作福袋，從福袋顏色、字體、圖案設計到發送數量都是「媽祖指定」，相當受信眾喜愛，更有不少民眾會搜集媽祖的福袋，早年福袋形狀以常見的方形為主，近年來選用六角形，今年更是罕見以三角形福袋亮相，配色亮眼，將吸引信眾排隊領取。

媽祖 福袋 蛇年

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