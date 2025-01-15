日本去年經歷米荒 日本商社拜會黃偉哲洽談採購台南米

日本去年經歷米荒，許多地區都出現白米供需失衡的問題，在農業部的支持及南市府農業局與各地區農會共同合作下，台南市去年成功將台南稻米11號外銷日本。為促成更多的合作機會，Compass集團今日率團至市府拜會台南市長黃偉哲，雙方對未來採購台南稻米的合作展開會談。

黃偉哲表示，台南市目前以高科技產業發達著名，例如全世界最知名的台積電進駐台南科學園區；台南更是位處嘉南平原的中心，也是台灣的米倉，各項農產都非常豐饒，例如芒果、文旦、蘭花，還有柑橘類的產品，台南的產量都是全臺灣最高，鳳梨的產量也是全台第二。

黃偉哲說，台南由於有日本技師八田與一所籌建的烏山頭水庫，以及嘉南大圳，孕育出台南最優質的稻米，除了去年成功外銷至日本的台南稻米11號外，還有許多品種的好米，希望都能藉這次拜會交流機會推薦給日本的好朋友。

農業局表示，台南稻米生產的區域位於烏山頭水庫流域與嘉南大圳水源頭，有機質含量高於3%以上的黏質土，也是「水頭風尾」的寶地，使用乾淨無汙染的烏山頭水庫水源灌溉，生產出優質美味的好米。期盼藉由本次日本商會來拜訪交流，能促進日方更進一步了解台南好米的優點，創造更多台南優質好米外銷日本的機會，未來市府也將持續輔導農友生產安全衛生、品質良好的台南好米，行銷推廣至全世界。

今日參訪團成員眾多，有來自日本Compass Group Japan Inc. Compass集團採購部部長高橋寬幸，上達糧業國際股份有限公司董事長周碩良、總經理吳秀里，以及農糧署南區分署分署長陳立儀等貴賓，都參加會談，彼此都為了促成台南稻米的合作齊聚台南市政府。