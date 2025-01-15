趕春節通車...南市台17線臨安橋改建鋪設路面 便道夜間封閉

台南市台17線臨安橋改建工程已進入尾聲，為使新橋能於農曆春節前開放恢復通車，中華西路二段於1月14日至16日進行道路瀝青混凝土舖築作業，為降低施工衝擊採夜間施工，並封閉臨時通行便橋，請用路人行經該路段時提前改道並減速慢行，以維行車平安。

工務局指出，這次道路瀝青混凝土舖築作業與地面標線繪設工程，分三階段施工，第一階段施工封閉臨安橋南下通行便橋，時間為1月14日(周二)夜間9點至15日(周三)清晨7點，施工路段為台17線與民生路二段南下路段至建平十六街口，因施工期間突遇短暫降雨，以及新橋面與既有道路銜街段高低落差大，致使瀝青滾壓作業施工困難延後完成，對於延後開放道路通行影響交通，工務局將對施工廠商違反交通維持計畫施工部分，依契約規定究責與處罰，並嚴格要求廠商檢討施作程序及機具避免再犯。

第二階段施工預計封閉臨安橋北上通行便橋，施工地點為中華西路二段(建平十六街至民權路三段北上車道)由南往北施工，時間為1月15日(星期三)夜間9點起至16日(星期四)，預計6點30分開放道路供用路人通行，施工期間永華路口及府前路口北上車道，將依現場施工狀況進行管制。籲請用路人於行經該路段時，依現場人員指示提前改道，建議可改行永華路、府前路，銜接金華路及華平路等替代道路北上。

第三階段為地面標線繪設工程，施工地點為中華西路二段(建平十六街至民權路三段)，時間為1月16日上午9時後並為移動性施工，實際進場繪設時間仍將視天候及現場交通狀況機動調整，以降低對用路人影響為主。

工務局說明，臨安橋施工期間周邊道路將納入大台南智慧交通中心重點監控區域，除因應車流狀況即時調整號誌外，亦與警察局密切保持橫向聯繫，適時協助疏導瓶頸路口，並透過大臺南即時交通資訊網、路側CMS及警廣等管道推播路況資訊，以降低交通壅塞。