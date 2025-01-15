台南古蹟也能擼貓！ 12隻喵星人18日與民一起喝咖啡

台南市歷史建築「赤崁東街日式宿舍」在修復完成後，原由台中知名的宮原眼科進駐經營，但業者去年提前解約，市府文化局辦理重新招標，由在高雄經營寵物咖啡廳的「角落・有貓」接棒，預計18日開幕，今起試營運曝光當家「喵星人」，可望搶攻農曆新春檔期。

文化局表示，中西區赤崁東街日式宿舍是日治時期台南原明治町遺存的公務宿舍，為木造4連棟建築，2016年列為台南市歷史建築，附近古蹟及文青小店林立，深具再利用潛力，去年配合台南400，邀集台中宮原眼科南下推出快閃店，今年則由高雄知名寵物咖啡廳以「角落有貓」為店面品牌接棒，簽約3年。

業者表示，目前規畫3間包廂，可容納約48人，同時會有親子包廂，但僅開放12歲以上孩童，店內預計會有12隻貓與民眾互動，因赤崁東街日式宿舍為歷史建築，為保護古蹟建築，除店貓挑選個性相對穩定外，牆面也都有另外用保護膜防護。

業者也說，貓咪會亂抓主要是因為情緒緊張，因此整體空間在規畫時也設置廊道、玩具及許多跳台，讓貓咪有足夠的舒壓空間，就不會亂抓牆面及建築，且每天都會有專門的美容師幫忙替喵星人「梳妝打扮」、修剪指甲，確保貓咪、古蹟與民眾在體驗時的安全。