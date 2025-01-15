快訊

舊鈔換新鈔！細數歷年紙鈔「印一字」最稀有 一套高達150萬

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

尹錫悅被捕南韓人反應曝！尹粉一片錯愕 韓網嗨翻「過好年囉」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南古蹟也能擼貓！ 12隻喵星人18日與民一起喝咖啡

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
業者挑選12隻貓咪與民眾互動，每隻貓都相當親人。記者萬于甄／攝影
業者挑選12隻貓咪與民眾互動，每隻貓都相當親人。記者萬于甄／攝影

台南歷史建築「赤崁東街日式宿舍」在修復完成後，原由台中知名的宮原眼科進駐經營，但業者去年提前解約，市府文化局辦理重新招標，由在高雄經營寵物咖啡廳的「角落・有貓」接棒，預計18日開幕，今起試營運曝光當家「喵星人」，可望搶攻農曆新春檔期。

文化局表示，中西區赤崁東街日式宿舍是日治時期台南原明治町遺存的公務宿舍，為木造4連棟建築，2016年列為台南市歷史建築，附近古蹟及文青小店林立，深具再利用潛力，去年配合台南400，邀集台中宮原眼科南下推出快閃店，今年則由高雄知名寵物咖啡廳以「角落有貓」為店面品牌接棒，簽約3年。

業者表示，目前規畫3間包廂，可容納約48人，同時會有親子包廂，但僅開放12歲以上孩童，店內預計會有12隻貓與民眾互動，因赤崁東街日式宿舍為歷史建築，為保護古蹟建築，除店貓挑選個性相對穩定外，牆面也都有另外用保護膜防護。

業者也說，貓咪會亂抓主要是因為情緒緊張，因此整體空間在規畫時也設置廊道、玩具及許多跳台，讓貓咪有足夠的舒壓空間，就不會亂抓牆面及建築，且每天都會有專門的美容師幫忙替喵星人「梳妝打扮」、修剪指甲，確保貓咪、古蹟與民眾在體驗時的安全。

文化局指出，近年來家中有毛孩的市民朋友越來越多，而台南更是首次有古蹟建築與寵物咖啡廳合作，不僅呼應友善寵物推動的政策，也希望能夠提供有毛孩的市民朋友，與毛孩一起共遊古蹟的機會，同時體驗歷史建築的獨特魅力，並有輕食以及貓咪共享悠閒寧靜時光。

台南市歷史建築「赤崁東街日式宿舍」在修復完成後，原由台中知名的宮原眼科進駐經營，但業者去年提前解約，市府文化局辦理重新招標，由在高雄經營寵物咖啡廳的「角落・有貓」接棒，預計18日開幕，今起試營運。記者萬于甄／攝影
台南市歷史建築「赤崁東街日式宿舍」在修復完成後，原由台中知名的宮原眼科進駐經營，但業者去年提前解約，市府文化局辦理重新招標，由在高雄經營寵物咖啡廳的「角落・有貓」接棒，預計18日開幕，今起試營運。記者萬于甄／攝影
台南市歷史建築「赤崁東街日式宿舍」在修復完成後，原由台中知名的宮原眼科進駐經營，但業者去年提前解約，市府文化局辦理重新招標，由在高雄經營寵物咖啡廳的「角落・有貓」接棒，預計18日開幕，今起試營運。記者萬于甄／攝影
台南市歷史建築「赤崁東街日式宿舍」在修復完成後，原由台中知名的宮原眼科進駐經營，但業者去年提前解約，市府文化局辦理重新招標，由在高雄經營寵物咖啡廳的「角落・有貓」接棒，預計18日開幕，今起試營運。記者萬于甄／攝影
赤崁東街日式宿舍今年由「角落・有貓」寵物咖啡廳業者接棒進駐，目前規畫3間包廂，可容納約48人，同時會有親子包廂，但僅開放12歲以上孩童，而店內預計會有12隻貓與民眾互動。記者萬于甄／攝影
赤崁東街日式宿舍今年由「角落・有貓」寵物咖啡廳業者接棒進駐，目前規畫3間包廂，可容納約48人，同時會有親子包廂，但僅開放12歲以上孩童，而店內預計會有12隻貓與民眾互動。記者萬于甄／攝影
因赤崁東街日式宿舍為歷史建築，為保護古蹟建築，業者12隻店貓除挑選個性相對穩定外，牆面也都有另外用保護膜防護。記者萬于甄／攝影
因赤崁東街日式宿舍為歷史建築，為保護古蹟建築，業者12隻店貓除挑選個性相對穩定外，牆面也都有另外用保護膜防護。記者萬于甄／攝影
台南首次有古蹟建築與寵物咖啡廳合作，不僅呼應友善寵物推動的政策，也希望能夠提供有毛孩的市民朋友，與毛孩一起共遊古蹟的機會。記者萬于甄／攝影
台南首次有古蹟建築與寵物咖啡廳合作，不僅呼應友善寵物推動的政策，也希望能夠提供有毛孩的市民朋友，與毛孩一起共遊古蹟的機會。記者萬于甄／攝影

台南 咖啡廳 歷史建築

延伸閱讀

高鐵新竹站送愛 助偏鄉小六學童赴南台灣畢旅圓夢

貓咪都不理人？鏟屎官只要喊「4個最強關鍵字」喵星人聽到秒回頭

大巨蛋影響松菸古蹟？ 技師：需架設機器監測

艋舺清水巖祖師廟遭亂貼公告、殘膠、油漆破壞 北水處致歉

相關新聞

台南古蹟也能擼貓！ 12隻喵星人18日與民一起喝咖啡

台南市歷史建築「赤崁東街日式宿舍」在修復完成後，原由台中知名的宮原眼科進駐經營，但業者去年提前解約，市府文化局辦理重新招...

新化年貨大街周五登場 結合台南購物節享雙重中獎機會

台南購物節活動進入倒數1個月，累計消費登錄金額已突破37億元，今年與新化年貨大街開幕活動與台南購物節好禮月月抽結合，透過...

南市府公開社宅租金 最低3950元 親民價吸引民眾熱烈詢問

台南市政府所興辦的永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」社宅將在農曆年後公告招租，都發局今起舉辦2場說明會，首度公開社宅...

澎湃年菜上菜囉！世界廚藝總冠軍阿駱師父為嘉市年貨大街行銷

年節近了！嘉市年貨大街周末起至21日連4天，在文化路中央廣場熱鬧登場，市府上午在中庭宣傳，邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師...

台南長者申請補助要臨櫃辦理？94歲老先生電梯滑一跤腰椎骨折

高齡94歲的林修五老先生昨天由女兒陪同前往台南市無障礙福利之家，申請長照輔具補助，他自行推輪椅慢走，卻在電梯內滑倒，跌坐...

婦癌篩檢要租車縣市竟得排隊 雲林今獲贈專屬巡迴車盼提高6倍篩檢率

雲林縣醫療資源不足、不均，民眾接受癌症篩檢不易，尤其國內乳癌發生率居高不下，雲林又無乳癌篩檢巡迴車，只能租借篩檢，台塑企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。