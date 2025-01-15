新化年貨大街周五登場 結合台南購物節享雙重中獎機會
台南購物節活動進入倒數1個月，累計消費登錄金額已突破37億元，今年與新化年貨大街開幕活動與台南購物節好禮月月抽結合，透過數位行銷融入傳統市集，讓購物更加便捷。民眾不僅可以享受傳統年味，還能參與購物節和現場活動的雙重抽獎，感受喜氣洋洋的過年氣氛。
新化年貨大街活動期間為1月17日（周五）至1月22日（周三），歡迎大家前往新化年貨大街採買年貨，開心迎新年。
台南市經發局長林榮川指出，台南購物節特別加碼1公斤黃金大獎，價值約280萬台幣，另有百萬名車、鑽墜、機車、飯店住宿券及多種實用家電等獎品。活動將持續至2月15日，民眾需抓緊最後一個月的機會登錄發票。
此外，1月18日的新化年貨大街月月抽活動現場，將抽出總價值超過150萬、共239個獎項，在新化年貨大街活動現場消費掃數位行銷券QR Code，就有機會中獎包括宏佳騰電動機車、iPhone手機、掃地機器人及氣炸鍋等大獎。消費越多，中獎機會越高，邀請大家來FUN心花、FUN心抽、FUN新化。
為鼓勵回娘家活動，會員登錄發票還有機會參加YAMAHA電動機車壓軸抽獎，將於2月20日揭曉。
活動期間，民眾只要在台南的商店、公有零售市場、夜市、賣場、百貨公司，甚至市集攤位消費，都可憑發票、收據或數位行銷券登錄抽獎，單筆消費滿50元即可獲得抽獎機會。特約店家消費更享雙倍抽獎序號，加入台南購物節官方LINE@，掃碼即可輕鬆換取特約抽獎序號。
更多活動詳情請上台南購物節官網或臉書查詢（https://tainanshopping.tw/）
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