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南市府公開社宅租金 最低3950元 親民價吸引民眾熱烈詢問

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府都發局公布即將完工的相關社宅資料。記者鄭惠仁／翻攝
台南市政府都發局公布即將完工的相關社宅資料。記者鄭惠仁／翻攝

台南市政府所興辦的永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」社宅將在農曆年後公告招租，都發局今起舉辦2場說明會，首度公開社宅租金，一房型最低月租「宜居仁愛」為3950元、「宜居成功」為5050元，吸引許多民眾熱烈詢問。

市長黃偉哲指出，南市社宅分為地方及中央興辦，由市府推動的「台南宜居社宅」招租開辦倒數中。此次推出宜居成功103戶、宜居仁愛75戶為首批營運社宅，2案社宅位於永康及仁德區蛋黃區、生活機能完善，房型樣式皆有1房A與B、2房及3房型可供選擇。租金部分，市府規畫較中央更優惠的分級方案，依所得訂定可負擔的租金，讓市民朋友租得合理、住得安心。

都發局長徐中強說，各房型月租金宜居成功最低分別為5050元、5700元、8470元、1萬2540元起，宜居仁愛最低分別為3950元、4750元、7390元、1萬20元起。為便利民眾申請，都發局已建置社宅申租系統，提供民眾於受理期間線上送件。

社宅申請分為一般戶及優先戶，一般戶採抽籤制、優先戶則採評點制決定入住次序，制度規則公平公正公開。為讓住宅資源能循環利用，照顧更多民眾，社宅承租期限以3年為1期，期滿續租不得超過6年；針對經濟或社會弱勢對象，則放寬到12年。

南市府預計農曆年後擇期公告社宅開辦申租，請市民朋友密切留意相關資訊，最新消息將於都市發展局網站(https://udweb.tainan.gov.tw/)及台南住宅網(https://rent.tainan.gov.tw/)即時公開。

台南市政府所興辦的永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」社宅將在農曆年後公告招租，都發局公布相關申請流程。記者鄭惠仁／翻攝
台南市政府所興辦的永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」社宅將在農曆年後公告招租，都發局公布相關申請流程。記者鄭惠仁／翻攝
台南市政府所興辦的永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」社宅將在農曆年後公告招租，都發局今起辦說明會，公開社宅租金。記者鄭惠仁／翻攝
台南市政府所興辦的永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」社宅將在農曆年後公告招租，都發局今起辦說明會，公開社宅租金。記者鄭惠仁／翻攝

台南 成功 社宅

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