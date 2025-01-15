澎湃年菜上菜囉！世界廚藝總冠軍阿駱師父為嘉市年貨大街行銷

年節近了！嘉市年貨大街周末起至21日連4天，在文化路中央廣場熱鬧登場，市府上午在中庭宣傳，邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，由副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。

林瑞彥說，年貨大街成為帶動嘉市經濟活絡重要品牌活動之一，去年吸引超過2萬人次參與，今年精心挑選55家攤商，包括大王千金、福義軒、聖保羅、阿潘肉包與新台灣餅舖等知名店家，集合排隊名店人氣，提升嘉市在地經濟的活力與知名度。

年貨大街提供遊客一站式採購體驗，讓大家「來嘉好過年」。今年除方便民眾採購優質年貨，現場結合多元活動與抽獎摸彩，吸引遊客來嘉過年，推動經濟發。

建設處長田長沛表示，年貨大街有消費滿300元每天抽獎，有機會獲得萬元紅包、知名飲料兌換券與電影票等好禮，最終日舉辦大獎摸彩，獎項包括iPhone 16 Pro等高價值商品，讓參與民眾盡享驚喜。