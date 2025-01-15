快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湃年菜上菜囉！世界廚藝總冠軍阿駱師父為嘉市年貨大街行銷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供
嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供

年節近了！嘉市年貨大街周末起至21日連4天，在文化路中央廣場熱鬧登場，市府上午在中庭宣傳，邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，由副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。

林瑞彥說，年貨大街成為帶動嘉市經濟活絡重要品牌活動之一，去年吸引超過2萬人次參與，今年精心挑選55家攤商，包括大王千金、福義軒、聖保羅、阿潘肉包與新台灣餅舖等知名店家，集合排隊名店人氣，提升嘉市在地經濟的活力與知名度。

年貨大街提供遊客一站式採購體驗，讓大家「來嘉好過年」。今年除方便民眾採購優質年貨，現場結合多元活動與抽獎摸彩，吸引遊客來嘉過年，推動經濟發。

建設處長田長沛表示，年貨大街有消費滿300元每天抽獎，有機會獲得萬元紅包、知名飲料兌換券與電影票等好禮，最終日舉辦大獎摸彩，獎項包括iPhone 16 Pro等高價值商品，讓參與民眾盡享驚喜。

年貨大街周六起至21日連4天活動時間：每天早上9時半到下午5時，今年年貨大街不僅限於文化路，還串連東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、魚市場、果菜市場等多個市場及商圈，打造濃厚年節氛圍，讓「來嘉過年」變成全民節慶活動，活動詳情請見「2025嘉義市年貨大街網站」：https:// chiayinewyear.vrworld.com.tw/。

嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供
嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供
嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供
嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供
嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供
嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供
嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供
嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供
嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供
嘉市年貨大街周末在中央廣場登場，市府宣傳邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導，副市長林瑞彥為5道年菜擺盤，教市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。圖／嘉市府提供

年菜 年貨大街

延伸閱讀

喊話超越張惠妹22億商機 市長蔣萬安赴迪化街年貨大街採購

桃園年貨大街登場 市長張善政：規畫80格攤位讓市民一站購足

雲林縣府行銷年菜和伴手禮 過年輕鬆上菜

臺南南區眷村年貨大街 1/16起接力登場

相關新聞

台南長者申請補助要臨櫃辦理？94歲老先生電梯滑一跤腰椎骨折

高齡94歲的林修五老先生昨天由女兒陪同前往台南市無障礙福利之家，申請長照輔具補助，他自行推輪椅慢走，卻在電梯內滑倒，跌坐...

南市府公開社宅租金 最低3950元 親民價吸引民眾熱烈詢問

台南市政府所興辦的永康區「宜居成功」、仁德區「宜居仁愛」社宅將在農曆年後公告招租，都發局今起舉辦2場說明會，首度公開社宅...

台南古蹟也能擼貓！ 12隻喵星人18日與民一起喝咖啡

台南市歷史建築「赤崁東街日式宿舍」在修復完成後，原由台中知名的宮原眼科進駐經營，但業者去年提前解約，市府文化局辦理重新招...

新化年貨大街周五登場 結合台南購物節享雙重中獎機會

台南購物節活動進入倒數1個月，累計消費登錄金額已突破37億元，今年與新化年貨大街開幕活動與台南購物節好禮月月抽結合，透過...

澎湃年菜上菜囉！世界廚藝總冠軍阿駱師父為嘉市年貨大街行銷

年節近了！嘉市年貨大街周末起至21日連4天，在文化路中央廣場熱鬧登場，市府上午在中庭宣傳，邀請世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師...

婦癌篩檢要租車縣市竟得排隊 雲林今獲贈專屬巡迴車盼提高6倍篩檢率

雲林縣醫療資源不足、不均，民眾接受癌症篩檢不易，尤其國內乳癌發生率居高不下，雲林又無乳癌篩檢巡迴車，只能租借篩檢，台塑企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。