台南長者申請補助要臨櫃辦理？94歲老先生電梯滑一跤腰椎骨折

高齡94歲的林修五老先生昨天由女兒陪同前往台南市無障礙福利之家，申請長照輔具補助，他自行推輪椅慢走，卻在電梯內滑倒，跌坐在地上撞到尾椎，送醫檢查確認腰椎骨折，必須住院治療；家屬痛批電梯地板沒防滑設計，申請補助還要高齡長者親赴櫃台辦理，無障礙福利之家還說電梯內沒監視器，為何市府不能為長者到府協助申辦？

社會局長盧禹璁今天前往醫院探視長輩傷勢，致贈慰問金6000元，祝福早日康復，他向家屬表示林老先生因社福方設製有缺失，造成傷害，特此道歉，所有傷害社會局有投保意外險，會全額理賠；電梯內確實沒安裝監視器，會馬上改善相關缺失，作為社福之路。

林修五老先生熱心公益，在新冠肺炎疫情期間，有鑑於基層警察站在第一線執行各項防疫措施，是暴露在可能受病毒感染的高風險族群，4年前他向廠商洽購200件隔離衣捐贈給台南市警第一分局，同時也穿針引線，建議好帝一食品公司採購1萬支快篩試劑給台南市警察局員警使用，該公司也欣然允諾，完成捐贈。

長照2.0是民進黨政府因應人口老化推出的重要政策，凡是年滿65歲以上老人、55歲以上原住民以及失能身心障礙者都可申請長照服務，其中包括長者輔具補助；林修五昨天即在女兒、兒子陪同下，前往台南市林森路二段的無障礙福利之家，申請復健推車與四腳行走器輔具補助。

林當時自行推輪椅慢走，但在搭電梯到二樓過程，瞬間滑倒跌坐在地上，右手大拇指割傷，屁股撞擊電梯地板；他高喊疼痛，家屬開車送到市立醫院掛急診檢查，照X光確認是腰椎第一節壓迫性骨折，醫院表示要住院治療。

林的兒子痛批，之前已詢問確認，長者必須親赴櫃台辦理，讓工作人員現場檢視確認身體情況，才能完成申請；但高齡長者行走很不方便，社會局為何不能到住處協助申辦？要如此折騰長者？電梯地板沒有防滑設計已經是大瑕疵，讓長者跟身障者曝露在高風險環境，何時才要改進？

林的兒子指出，跟無障礙福利之家調閱監視器，對方竟然說電梯沒安裝監視器，讓他們如果要提出傷害告訴，也沒有證據；他質疑，市長黃偉哲過去說，照顧台南的長輩們是主要施政重點，市府會持續在各方面完善老人照顧服務，老父身體原本很硬朗健康，結果申辦個補助就受傷，已無法自己走路，也無法進食，讓家人十分心疼。

他想問，社會局對於無障礙福利之家公設場所設備是否要改進？老人是否應該協助到府申辦，而不是讓下一個長者再摔倒，還是難道還要等下一個長者再摔倒才要改善？

社會局長盧禹璁指出，意外發生是大家不樂見，已要求針對電梯內原有的止滑設施再加強改善，近期會對無障礙褔利之家、台南市松柏育樂中心及社會褔利綜合大樓等長者經常進出之所屬公共建物進行無障礙環境全面檢視，並於電梯內加裝監視器設備。

盧禹聰也說，為維護長者安全及服務申請之便利性，將全面盤點現有褔利服務申請針對90歲以上長者由專人到宅評估的可行性。

社會局解釋，目前申請輔具之民眾若經長照評估符合7至8級失能程度均可提供到宅評估，另針對主要照顧者高齡或外出有困難的民眾，輔具中心亦提供輔具到宅評估服務。