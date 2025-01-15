婦癌篩檢要租車縣市竟得排隊 雲林今獲贈專屬巡迴車盼提高6倍篩檢率

雲林縣醫療資源不足、不均，民眾接受癌症篩檢不易，尤其國內乳癌發生率居高不下，雲林又無乳癌篩檢巡迴車，只能租借篩檢，台塑企業麥寮汽電公司今捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，雲林縣政府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上。

癌症占雲林死亡原因的25%，尤其乳癌發生率持續升高，研究顯示，女性定期接受乳房X光攝影檢查、子宮頸抹片檢查，以及其他相應的篩檢項目，能有效降低相應癌症的死亡率，但相關檢查設備僅限大型醫院才有，偏遠民眾要接受篩檢不易。

雲林縣衛生局長曾春美說，為協助偏鄉民眾接受婦癌篩檢，必須租借有乳房X光攝影設備的循環車，半天就要一萬多元的費用，且還要跟其他縣市排隊，相當不易，雲林縣去年舉辦616場次的癌症篩檢，乳房X光攝影篩檢約2萬多人，及子宮頸抹片檢查篩檢4萬多人，篩檢率因醫療資源不足，遲遲無法提高。

台塑企業得知婦癌防治有迫切需要，捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車供雲林縣使用，台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑表示，雲林的乳房攝影設備都集中在市區，對於偏鄉民眾非常不便，很高興能有機會協助雲林縣擁有自己的乳攝巡迴車，為偏鄉婦女守護健康，台塑也承諾該車的維護費用會一併承擔。

縣長張麗善表示，根據統計，乳癌、子宮頸癌的平均發病年齡在五十幾歲，正是女性剛好要當婆婆、可能也要當阿嬤的階段，在辛苦多年後的年齡層接到這樣的噩耗，會讓人感到非常遺憾和難過，她很感謝台塑大力支持，讓婦女朋友能夠就近接受檢查。