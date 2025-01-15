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婦癌篩檢要租車縣市竟得排隊 雲林今獲贈專屬巡迴車盼提高6倍篩檢率

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台塑企業麥寮汽電公司今捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，雲林縣政府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上，圖為巡迴車上乳房X光攝影設備。記者陳雅玲／攝影
台塑企業麥寮汽電公司今捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，雲林縣政府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上，圖為巡迴車上乳房X光攝影設備。記者陳雅玲／攝影

雲林縣醫療資源不足、不均，民眾接受癌症篩檢不易，尤其國內乳癌發生率居高不下，雲林又無乳癌篩檢巡迴車，只能租借篩檢，台塑企業麥寮汽電公司今捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，雲林縣政府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上。

癌症占雲林死亡原因的25%，尤其乳癌發生率持續升高，研究顯示，女性定期接受乳房X光攝影檢查、子宮頸抹片檢查，以及其他相應的篩檢項目，能有效降低相應癌症的死亡率，但相關檢查設備僅限大型醫院才有，偏遠民眾要接受篩檢不易。

雲林縣衛生局長曾春美說，為協助偏鄉民眾接受婦癌篩檢，必須租借有乳房X光攝影設備的循環車，半天就要一萬多元的費用，且還要跟其他縣市排隊，相當不易，雲林縣去年舉辦616場次的癌症篩檢，乳房X光攝影篩檢約2萬多人，及子宮頸抹片檢查篩檢4萬多人，篩檢率因醫療資源不足，遲遲無法提高。

台塑企業得知婦癌防治有迫切需要，捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車供雲林縣使用，台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑表示，雲林的乳房攝影設備都集中在市區，對於偏鄉民眾非常不便，很高興能有機會協助雲林縣擁有自己的乳攝巡迴車，為偏鄉婦女守護健康，台塑也承諾該車的維護費用會一併承擔。

縣長張麗善表示，根據統計，乳癌、子宮頸癌的平均發病年齡在五十幾歲，正是女性剛好要當婆婆、可能也要當阿嬤的階段，在辛苦多年後的年齡層接到這樣的噩耗，會讓人感到非常遺憾和難過，她很感謝台塑大力支持，讓婦女朋友能夠就近接受檢查。

曾春美表示，未來二合一篩檢巡迴車將配合各地衛生所的需求，深入20個鄉鎮、市社區服務，目標希望今年乳攝、抹片篩檢人數能比去年提升6倍，篩檢人次要突破36萬人，今年持續有首次參加健康篩檢最高送600元健康禮券，另外8月31日前參與篩檢，10月可參加5000元的禮券抽獎，呼籲民眾重視健康，踴躍篩檢。健康檢查地點可參考連結：https://reurl.cc/2WN1yO

台塑企業麥寮汽電公司今捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，雲林縣政府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上。記者陳雅玲／攝影
台塑企業麥寮汽電公司今捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，雲林縣政府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上。記者陳雅玲／攝影
台塑企業麥寮汽電公司今捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，雲林縣政府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上，縣長張麗善（右）及台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑（左）呼籲婦女踴躍篩檢。記者陳雅玲／攝影
台塑企業麥寮汽電公司今捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，雲林縣政府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上，縣長張麗善（右）及台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑（左）呼籲婦女踴躍篩檢。記者陳雅玲／攝影
台塑企業麥寮汽電公司今捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，雲林縣政府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上。記者陳雅玲／攝影
台塑企業麥寮汽電公司今捐贈雲林一輛價值1540萬元的乳房X光攝影及子宮頸抹片檢查二合一篩檢巡迴車，雲林縣政府盼藉此將婦癌篩檢率提高6倍以上。記者陳雅玲／攝影

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