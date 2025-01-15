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屋頂加裝太陽能！台南歸仁公有市場「漏水」趕年前修好

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
歸仁公有零售市場屋頂漏水整修完畢。圖／台南市議員林皇宇提供
歸仁公有零售市場屋頂漏水整修完畢。圖／台南市議員林皇宇提供

台南市歸仁公有零售市場近年來，3樓頂樓水泥層及排水管路老舊破損，無門窗隔間，導致戶外下大雨，市場內下小雨，甚至雨停後，持續漏水多日，積水不散退，造成攤商損失，民眾怨聲載道轉而往大型超市採買，嚴重影響買氣，議員今趁雨天前往勘查，漏水情形已有改善，二、三樓加裝頂樓門窗則要求在今年中開工。

市議員陳皇宇表示，今天與廠商會勘已完工頂樓防漏工程，他在2023年8月時要求先將市場外2樓的雨水孔先行改善，減少因雨水孔堵塞造成雨水滲入的情形，也減少攤商的財務商品損失。但主要原因還是頂樓漏水問題的根本解決，才能一勞永逸。

陳皇宇指出，在屋頂設置太陽能光電裝置後，對於頂樓積極進行的防水改善工程，才有機會扭轉漏水沉痾。經他多次與廠商會勘溝通，屋頂除設置太陽能光電裝置，也應該對屋頂進行全面性防水改造，不應該只是如合約內容的施工場域漏水補漏而已，應該有積極的作為，經過公司認同，全面施工補漏，終於農曆過年前完成這項重要的改善工程。

趁著今天下雨天至歸仁公有零售市場勘查，果然漏水情形明顯改善，至於市場二、三樓因為沒有窗戶隔間，造成雨水灌入導致地面積水，陳皇宇也要求市場處加快規劃加裝二、三樓頂樓門窗，改善環境預計2025年中開工。

歸仁公有零售市場已逾30年，是歸仁區及各區民眾一早買新鮮食材及老饕必來之處，更是年節前採買年貨的好所在。

在漏水問改善後大大提升市場的購物環境，透過這次的太陽能設置與防水升級工程，不僅改善了市場的基礎條件，也為台南市的綠能發展樹立了良好典範。

陳皇宇說，希望歸仁公有零售市場提升購物空間的品質後，讓民眾有更優良的消費感受，他也會持續追蹤及關心後續進度，讓市場不再有「屋外下大雨  屋內下小雨」的窘境。

歸仁公有零售市場屋頂漏水整修完畢。圖／台南市議員林皇宇提供
歸仁公有零售市場屋頂漏水整修完畢。圖／台南市議員林皇宇提供

漏水 雨水 頂樓

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