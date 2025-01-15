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太保市46公頃油菜花盛開 雀群躍起花田畫面震撼吸睛

中央社／ 嘉義縣15日電

嘉義太保市高鐵大道旁有機稻米專區，廣達46公頃油菜花正盛開，引來大批麻雀覓食，難以計數麻雀從廣闊黃花中躍起，形成震撼畫面，吸引不少攝影愛好者專程來此取鏡。

太保市有機稻米專區往年會種植波斯菊等花朵，在過年期間開放欣賞，今年則種植油菜花也同樣吸睛，近日吸引很多人專程來此拍照。

在太保市上班的林姓民眾告訴中央社記者，從嘉義市走高鐵大道往返高鐵嘉義站時，就會看到有機稻米專區綿延廣闊油菜花，都市人看到這景象一定會很震驚；有時還會看一大片黑色東西在黃花中串來串去，其實是密密麻麻麻雀，當牠們一同起飛時，非常壯觀。

林姓民眾指出，高鐵大道還有一處吸引遊客拍照打卡的秘境魚寮遺址，這裡落羽松已變金黃色，與流經此處的小溪相映成趣。

太保市農會指出，每年12月到隔年2月是「嘉義太保有機稻米專區」休耕期，農民會在田地播灑油菜花籽等綠肥增加地利，在一期稻作插秧前，將綠肥犁入田裡當作有機肥。

嘉義 菜花 高鐵

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