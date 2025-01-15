守護偏鄉復健 聖馬醫院楊鵑蔓獲長照奧斯卡獎

嘉義市天主教聖馬爾定醫院物理治療師楊鵑蔓，多年來積極投入偏鄉長者與身障者的居家復健服務，讓愛沒有距離，樹立新楷模，日前獲有長照服務界「奧斯卡獎」之稱的「金點英雄獎」，院方與有榮焉。

聖馬醫院表示，衛生福利部「社區金點獎」為國內長期照顧服務的最高殊榮，其中個人獎項「金點英雄獎」競爭相當激烈，物理治療師楊鵑蔓首次參賽就脫穎而出，相當難能可貴。楊鵑蔓不畏路途遙遠，讓偏鄉地區行動不便患者在家也能夠獲得專業治療，有效改善生活品質，重新找回自信。

楊鵑蔓有超過25年的物理治療資歷，自長照1.0推行以來即積極投入偏鄉長者與身障者的居家復健服務，以嘉義縣海線地區為主要服務範圍，即使路途遙遠、交通不便，她依然堅持親自到個案家中提供復健指導，幫助許多偏鄉居民在困難中重拾健康。

楊鵑蔓特別擅長轉位指導與復能訓練，在面對偏鄉資源相對不足的挑戰下，仍憑藉著高度的專業與創新能力，總能在有限條件下提供個人化的治療，不僅幫助患者重拾行動能力，也大幅減輕家庭的照護壓力。敬業精神與溫暖態度，深受偏鄉長者及其家屬的感激與讚譽。

楊鵑蔓曾成功幫助一名91歲長輩，從需要完全仰賴他人協助移動，到逐步恢復至能自行短距離行走。長輩本來只能待在家裡，行動恢復後，生活逐漸發生改變，開始可以到外面庭院曬太陽，或到社區與鄰居互動，心情也從憂鬱變得開朗起來。