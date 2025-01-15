春節來嘉蛇來蛇趣 還有天天LINE抽好禮

從「台灣觀光100亮點」嘉義縣6大景點出發，嘉義縣文化觀光局新春推薦「鐵道旅遊」、「步道旅遊」、「親子體驗」、「部落文化」4種主題玩法，並規劃6條遊程路線，感受嘉義的多元風貌與魅力。加入慢遊嘉義官方LINE帳號掌握旅遊資訊，連假9天還可以天天抽優惠券。

嘉義縣文觀局表示，天天抽豪禮包括太平雲梯門票200張，以及食遊體驗各100張優惠券，包含奮起福米餅-雙福券、板陶窯交趾剪黏工藝園區馬賽克拼貼體驗券1份、宅意JAII TEA消費飲品5折、吳氏蚵捲消費享5折、逐鹿傳說梅花鹿園活動體驗券買1送1、築夢森居攀樹體驗券買1送1、一品咖啡莊園消費滿額贈濾掛咖啡、琴煎烤院消費滿額送大鮮蝦，可在2025年底前來嘉義縣旅遊使用。

文觀局表示，「阿里山森林鐵道」是現在最夯的旅遊話題，更是外國旅客來台指定要體驗的行程，感受高山小火車穿梭山林間的療癒魅力及森林風光，到奮起湖站一定不能錯過奮起湖便當，走走「奮起湖老街」感受山城小鎮的美，還有好走的「奮起湖步道群」森呼吸。

到了十字站，要點一杯「十字鳴心咖啡」，一邊喝咖啡一邊向超近行駛而過的小火車揮揮手；到竹崎站吃小吃，還能到「竹崎親水公園」挑戰5層樓高天空步道。

嘉義擁有龐大的步道粉絲，家人好友走走步道甩肉肉，到梅山玉虛宮走春順遊「太平雲梯」，除了逛老街吃美食，還有穿越茶園視野無敵的「雲之南道步道」，下山則有幾間知名觀光工廠梅問屋、丸聚星球、蓋婭莊園、佐登妮絲可買伴手禮打卡美拍。

來一場阿里山公路之旅，觸口慈雲寺走春，追「二延平步道」的夕陽雲海，親身感受茶農採茶、揉茶、團茶及品茶，或安排鄒族部落體驗，「優遊吧斯鄒族文化部落」、「山美達娜伊谷生態園區」、「鄒族逐鹿文創園區」都能看歌舞表演、參觀家屋文化、吃原民風味餐，還有部落精品咖啡體驗，像是鄒築園、一品咖啡莊園、珍5吉咖啡莊園都能預約，再順遊公興森態園區、旺萊山愛情大草原，穰穰直賣所選購嘉義縣在地特色伴手禮。

「築夢森居」、「粉牛牧場」與「獨角仙農場」是親子旅遊的絕佳選擇，讓孩子們輕鬆學習自然知識；想要感受年節熱鬧氣氛，到朴子配天宮走春賞燈花，接著前往「蒜頭糖廠」搭五分車體驗最慢的鐵道之旅，還有大人小孩都愛上的「咩咩上樹萌寵樂園」，與動物明星近距離互動，最後，安排「故宮南院」讓孩子們從展覽中學習文化知識，寓教於樂。