快訊

教養不平等／不打不罵好難 正向教養成菁英父母專利？

尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

土地被鄰居占用...嘉義女索賠1180萬天價 地院判賠僅29元

春節來嘉蛇來蛇趣 還有天天LINE抽好禮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太平雲梯。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山鄉太平雲梯。圖／嘉義縣政府提供

從「台灣觀光100亮點」嘉義縣6大景點出發，嘉義縣文化觀光局新春推薦「鐵道旅遊」、「步道旅遊」、「親子體驗」、「部落文化」4種主題玩法，並規劃6條遊程路線，感受嘉義的多元風貌與魅力。加入慢遊嘉義官方LINE帳號掌握旅遊資訊，連假9天還可以天天抽優惠券。

嘉義縣文觀局表示，天天抽豪禮包括太平雲梯門票200張，以及食遊體驗各100張優惠券，包含奮起福米餅-雙福券、板陶窯交趾剪黏工藝園區馬賽克拼貼體驗券1份、宅意JAII TEA消費飲品5折、吳氏蚵捲消費享5折、逐鹿傳說梅花鹿園活動體驗券買1送1、築夢森居攀樹體驗券買1送1、一品咖啡莊園消費滿額贈濾掛咖啡、琴煎烤院消費滿額送大鮮蝦，可在2025年底前來嘉義縣旅遊使用。

文觀局表示，「阿里山森林鐵道」是現在最夯的旅遊話題，更是外國旅客來台指定要體驗的行程，感受高山小火車穿梭山林間的療癒魅力及森林風光，到奮起湖站一定不能錯過奮起湖便當，走走「奮起湖老街」感受山城小鎮的美，還有好走的「奮起湖步道群」森呼吸。

到了十字站，要點一杯「十字鳴心咖啡」，一邊喝咖啡一邊向超近行駛而過的小火車揮揮手；到竹崎站吃小吃，還能到「竹崎親水公園」挑戰5層樓高天空步道。

嘉義擁有龐大的步道粉絲，家人好友走走步道甩肉肉，到梅山玉虛宮走春順遊「太平雲梯」，除了逛老街吃美食，還有穿越茶園視野無敵的「雲之南道步道」，下山則有幾間知名觀光工廠梅問屋、丸聚星球、蓋婭莊園、佐登妮絲可買伴手禮打卡美拍。

來一場阿里山公路之旅，觸口慈雲寺走春，追「二延平步道」的夕陽雲海，親身感受茶農採茶、揉茶、團茶及品茶，或安排鄒族部落體驗，「優遊吧斯鄒族文化部落」、「山美達娜伊谷生態園區」、「鄒族逐鹿文創園區」都能看歌舞表演、參觀家屋文化、吃原民風味餐，還有部落精品咖啡體驗，像是鄒築園、一品咖啡莊園、珍5吉咖啡莊園都能預約，再順遊公興森態園區、旺萊山愛情大草原，穰穰直賣所選購嘉義縣在地特色伴手禮。

「築夢森居」、「粉牛牧場」與「獨角仙農場」是親子旅遊的絕佳選擇，讓孩子們輕鬆學習自然知識；想要感受年節熱鬧氣氛，到朴子配天宮走春賞燈花，接著前往「蒜頭糖廠」搭五分車體驗最慢的鐵道之旅，還有大人小孩都愛上的「咩咩上樹萌寵樂園」，與動物明星近距離互動，最後，安排「故宮南院」讓孩子們從展覽中學習文化知識，寓教於樂。

更多旅遊資訊可至慢遊嘉義粉絲專頁、Instagram查詢。

感受阿里山高山小火車穿梭山林間的療癒魅力及森林風光。圖／嘉義縣政府提供
感受阿里山高山小火車穿梭山林間的療癒魅力及森林風光。圖／嘉義縣政府提供
經常出現大景的阿里山二延平步道。圖／嘉義縣政府提供
經常出現大景的阿里山二延平步道。圖／嘉義縣政府提供
加入慢遊嘉義官方LINE帳號掌握旅遊資訊，連假9天還可以天天抽優惠券。。圖／嘉義縣政府提供
加入慢遊嘉義官方LINE帳號掌握旅遊資訊，連假9天還可以天天抽優惠券。。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣山區擁有龐大的步道群。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣山區擁有龐大的步道群。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化觀光局規劃6條遊程路線，加入慢遊嘉義官方LINE帳號掌握旅遊資訊，連假9天還可以天天抽優惠券。。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化觀光局規劃6條遊程路線，加入慢遊嘉義官方LINE帳號掌握旅遊資訊，連假9天還可以天天抽優惠券。。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣故宮南院。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣故宮南院。圖／嘉義縣政府提供

咖啡 嘉義 奮起湖

延伸閱讀

7-ELEVEN「OPEN!家族」16款LINE主題貼圖限時免費下載！9款年節應景限量商品粉絲必收

北市北投復興公園、硫磺谷溫泉泡腳池 春節休園8天

台鐵春節增39列北中直達列車 行車時間2小時內

春節不打烊！吉比鮮釀初一至五 點數雙倍、可全額折抵

相關新聞

春節來嘉蛇來蛇趣 還有天天LINE抽好禮

從「台灣觀光100亮點」嘉義縣6大景點出發，嘉義縣文化觀光局新春推薦「鐵道旅遊」、「步道旅遊」、「親子體驗」、「部落文化...

台南黑琵季熱鬧滾滾 台江國家公園紅包拓印迎新年周末登場

此時正是台江國家公園最精彩的黑面琵鷺季，除了黑琵外還有多樣化的候鳥，讓人一飽眼福。台江處迎春節，1月18、19日也在七股...

嘉市路口配置偏心式左彎專用車道 部分用路人不習慣

內政部為洗刷行人地獄汙名，補助各縣市推動人本交通工程，嘉市區陸續增設庇護島等，其中交通流量大的吳鳳北路跟垂楊路口，配置偏...

抗議檳榔專法 全國5大檳榔產區連署陳情...下月上街頭爭生存權

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，規範檳榔攤需辦營業登記等，引發種檳榔農民及相關產業鏈人員恐慌怒火，批草案將斷送...

台南汙水下水道挖深井 引鄰損疑慮

台南東區、仁德區人口密集，近年增不少新建案，市府與國土署積極推動仁德汙水下水道工程，主幹管已推進到東區巴克禮公園一帶，但...

景點長草、堆水泥管 中埔落羽松遊客消退

嘉義縣文化觀光局曾推薦私人秘境景點「中埔鄉落羽松樹林」，曾吸引大批人車潮，然而現況長滿雜草，路旁堆置水泥管卻未施工，幾乎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。