台南黑琵季熱鬧滾滾 台江國家公園紅包拓印迎新年周末登場

此時正是台江國家公園最精彩的黑面琵鷺季，除了黑琵外還有多樣化的候鳥，讓人一飽眼福。台江處迎春節，1月18、19日也在七股黑面琵鷺賞鳥亭趁勢推出「2025台江黑琵紅包拓印｣活動，讓民眾手作拓印在地特色的黑琵斗方春聯與紅包袋，最適合全家大小一起參加。

台江國家公園管理處表示，台江國家公園園區有遼闊魚塭濕地，美麗的紅樹林，是保育類黑面琵鷺來台度冬時主要的棲息覓食區域，該處多年來積極推動黑面琵鷺保育工作，推廣生態友善魚塭與棲地試驗，將私人魚塭打造成更適合黑面琵鷺等指標性物種覓食的友善棲地。

園區七股「黑面琵鷺賞鳥亭」是觀賞黑琵與濕地生態最佳景點，春節來臨，台江處將台江黑琵意象融入傳統節慶的喜樂與生活品味中，共設計9款陶燒拓印版畫，邀請大家於1月18、19日來七股黑面琵鷺賞鳥亭手作拓印春聯與紅包袋，同時認識黑面琵鷺及濕地生態，與台江處共同攜手保護黑面琵鷺，讓黑琵在台灣土地上幸福過好年。

活動採現場報名，時間從早上10點起至下午4時止，意者請自行前往「七股黑面琵鷺賞鳥亭｣參加活動，每人以拓印2個紅包袋或1個斗方春聯為原則。