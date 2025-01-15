嘉市路口配置偏心式左彎專用車道 部分用路人不習慣

內政部為洗刷行人地獄汙名，補助各縣市推動人本交通工程，嘉市區陸續增設庇護島等，其中交通流量大的吳鳳北路跟垂楊路口，配置偏心式左彎專用車道，部分用路人不習慣，怨留著主線給車輛少的左轉車道，快慢車道不分，造成擠車現象；市府交通處說，改善快車道右轉車輛與同向慢車道直行車輛潛在交通衝突的交通管理方式，全國一致。

黃姓駕駛人說，吳鳳北路跟垂楊路口，交通規畫不當，留著主線給車輛少的左轉車道，卻把主要車多和摩托車全都擠在右線，況且快慢車道不分，一堆車全部擠在路口，這到底是在規畫什麼？！

另有用路人說，嘉市很少分機車道，就算左道放寬基本上也不太可能禁行機車，最後變大車加機車加汽車，形成大雜燴，還有騎機車少年仔一定要騎中間，每次都開得很掙扎，是要往內線，還是要往外線，而且還不能臨時改變主意，又怕有科技執法。

交通處說，各縣市對設有快、慢分隔島路型，改善快車道右轉車輛與同向慢車道直行車輛潛在交通衝突的各種交通管理方式均相同，嘉市也不例外，包括設實體分隔島快車道車輛，是以禁止直接右轉為原則。

交通安全規則「設有劃分島劃分快慢車道之道路，在慢車道上行駛之車輛不得左轉，在快車道行駛之車輛不得右轉彎。但另設有標誌、標線或號誌管制者，應依其指示行駛。」吳鳳南路快慢分隔島屬小型分隔島路型，有鑑於過去該路段快車道車輛習慣直接於垂楊路口右轉而與慢車道直行機車發生多起肇事，因此2017年起，快車道欲右轉垂楊路之車輛 (除大型車外)，需依交通安全規則提前於上游路口或分隔島缺口匯入慢車道後再行右轉。

交通處表示，此路口2017年實施迄今，快車道右轉車輛與慢車道直行機車事故已大幅減少。另吳鳳北路與垂楊路交叉路口號誌採四時相左轉保護時制，故吳鳳北路往南接近垂楊路口，臨近車道配置「偏心式左彎專用車道」，以避免左轉車流，無左轉待避空間，阻滯直行車輛，影響整體行車效率及安全。

在目前以人本交通及安全交通設計主流下，各縣市均強化庇護島、行穿線後退及街角擴大等人本設計暨以設有快慢分隔島之道路規畫慢車道右轉、路幅空間足夠則規畫左轉附加車道，俾以儘量分流各行向車流，以避免車流交織，提升行車安全，因此，上述路口車道配置規畫及號誌時制設計，經長期觀察以來，對於整體路口、路段行車安全及行車效率是最有幫助。