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抗議檳榔專法 全國5大檳榔產區連署陳情...下月上街頭爭生存權

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，引發種檳榔農民及相關產業鏈人員恐慌怒火，嘉縣等5大產區檳榔農及相關從事人員工會展開連署，要求撤銷或暫緩停止對檳榔專法制定，2月10日動員逾萬人到台北上街頭抗議。記者魯永明／攝影
衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，引發種檳榔農民及相關產業鏈人員恐慌怒火，嘉縣等5大產區檳榔農及相關從事人員工會展開連署，要求撤銷或暫緩停止對檳榔專法制定，2月10日動員逾萬人到台北上街頭抗議。記者魯永明／攝影

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，規範檳榔攤需辦營業登記等，引發種檳榔農民及相關產業鏈人員恐慌怒火，批草案將斷送檳榔產業，影響逾百萬人生計，嘉縣等5大產區檳榔農及相關從事人員工會展開連署，要求撤銷或暫緩停止對檳榔專法制定，爭取生存權，2月10日動員逾萬人到台北上街頭抗議。

「檳榔專法斷檳榔的根，斷送逾百萬靠檳榔為生者生計」，嘉義縣中埔檳榔產銷協會會長陳文藝不滿說，草案規定檳榔攤商需向營業所在地的縣市府申請登錄，核准後才能合法販售，對經營生態造成衝擊，全國檳榔攤恐有7成以上被迫歇業，衍生社會問題。

過去政府對檳榔產業採「不輔導、不禁止、不反對」三不政策，如今立專法管制，陳文藝說，草案公聽會未找檳榔業代表參加，草案要檳榔攤商辦營業登記，成本轉嫁消費者，嚼檳榔人口逐年減少，去年產地欠收，檳榔農又不能加入農保，從業人口及嚼檳榔者都是基層勞工，檳榔專法讓他們受害，五大產區十大工會為爭取生存權，2月10到台北上街頭。

陳文藝說，目前產地檳榔農及從事人員連署陳情書，過年前連署完成，寄給全國五大產區：嘉縣、南投、屏東、花蓮、台東等5位縣長，以及總統府及產區立委，立委蔡易餘及陳冠廷答應協助溝通，訴求停止對檳榔產業專法限制，改以現有法規管理。若仍需立法，請辦聽證會或公聽會，納入相關業者意見。

「檳榔專法逼大家無法生存，大家一定站出來拚」，多名檳榔農產地忙剝檳榔，啟動選檳榔機，他們說，受去年風災影響，檳榔減產，收成率不到2成，但天然沒補助，也不能加入農保，政府還要立法管制，逼檳榔業走上絕路，南部基層挺綠營多，中央執政就不在乎他們選票。

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，針對檳榔販售、使用對象、使用場所與稽查制定母法，包括限制檳榔嚼食者不得在學校等社會教育機構、大眾運輸工具、車站等地方食用；更禁止未成年人及孕婦嚼用，同時規定檳榔業者營業須向主管機關登錄，販賣檳榔及其原料應符合衛生安全及品質標準等。

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，引發種檳榔農民及相關產業鏈人員恐慌怒火，嘉縣等5大產區檳榔農及相關從事人員工會展開連署，要求撤銷或暫緩停止對檳榔專法制定，2月10日動員逾萬人到台北上街頭抗議。記者魯永明／攝影
衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，引發種檳榔農民及相關產業鏈人員恐慌怒火，嘉縣等5大產區檳榔農及相關從事人員工會展開連署，要求撤銷或暫緩停止對檳榔專法制定，2月10日動員逾萬人到台北上街頭抗議。記者魯永明／攝影
衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，引發種檳榔農民及相關產業鏈人員恐慌怒火，嘉縣等5大產區檳榔農及相關從事人員工會展開連署，要求撤銷或暫緩停止對檳榔專法制定，2月10日動員逾萬人到台北上街頭抗議。記者魯永明／攝影
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衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，引發種檳榔農民及相關產業鏈人員恐慌怒火，嘉縣等5大產區檳榔農及相關從事人員工會展開連署，要求撤銷或暫緩停止對檳榔專法制定，2月10日動員逾萬人到台北上街頭抗議。記者魯永明／攝影

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