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景點長草、堆水泥管 中埔落羽松遊客消退
嘉義縣文化觀光局曾推薦私人秘境景點「中埔鄉落羽松樹林」，曾吸引大批人車潮，然而現況長滿雜草，路旁堆置水泥管卻未施工，幾乎看不到遊客，地主則直言無暇看管，地方居民對此感到可惜；縣府表示，目前推廣落羽松景點以麻魚寮遺址為主。
落羽松樹林位於中埔鄉鹽館村，就在嘉134縣道的路旁，針對堆放水泥管，縣府建設處表示，嘉134縣道將拓寬，後半段仍有土地尚須取得，目前先發包工程，預計過年後才會施工。
中埔落羽松樹林屬私人產權，近期冬季落羽松觀賞季節，沒特別不讓進入。「咦，怎麼落羽松樹林沒人觀賞，好冷清喔！」許多遊客看到落羽松景點已不像網友形容的美麗，雜草叢生、路旁排水溝未施工堆置水泥管，表示殺風景、感到失望。
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