聽新聞
0:00 / 0:00

南市資深陣頭教練表揚 嘆傳承困難

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市長黃偉哲（前排左四）昨表揚12名資深陣頭教練。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲（前排左四）昨表揚12名資深陣頭教練。記者萬于甄／攝影

台南陣頭種類豐富，逾30團登錄傳統藝術文化資產，但傳承不易持續沒落，南市府去年訂定「表揚資深陣頭傳承者作業要點」，審查通過15名陣頭教練、不過其中3人去年辭世，有教練直言，缺出陣經費，只能仰賴募款，維持文化傳承。

市長黃偉哲昨表揚12名資深陣頭教練，橫跨宋江陣、金獅陣、白鶴陣、太平清歌、牛犁歌陣、天子門生、跳鼓陣等。開設「建興武館」的何國昭，高齡102歲，是宋江陣及白鶴陣教練，10歲起即習武強身，他還有中醫執照，1949年加入新吉保安宮宋江陣、參與西港香逾75年，傳承至今桃李滿天下。

何國昭聽力有障礙，身體仍硬朗，獲頒獎後舉大拇指喊「非常開心」，表示希望民眾多多支持與鼓勵陣頭。

獲表揚的「宋江金獅陣」教練黃煌彥說，金獅陣每次出陣平均需要50至60人，招募人力上會遇到困難，經費更是一大問題，近年人力不足的情況下，要聘請人來演練，而聘請津貼費用更是水漲船高，部分陣頭人員還會「比價」選擇出陣的陣頭。

黃煌彥說，早年1次香科每人津貼約2千元，如今1次大約要2萬5，所以出陣光是人員費用就要約200萬元，加上其他服裝、工具修繕等項目，一次出陣總經費大概400萬元，更讓傳承信仰增添難度，只能仰賴募款。

文化局表示，藝陣或陣頭若具文化資產身分，都可向文資局、市府文資處申請補助，若不具文化資產身分，可向文化局申請相關補助；為持續扎根與傳續藝陣傳統文化，文化局會透過各種教育推廣、輔導，使外界能更熟悉藝陣與陣頭文化。

教練 文化資產 陣頭

延伸閱讀

林哲瑄父親體育教練林漢森榮退 黃偉哲頒獎牌感謝對體育奉獻

傳承守護陣頭文化 台南表揚15名資深教練

台南102歲國寶級宋江陣教練獲表揚 大秀拳腳展功夫

警局長慰問雙警命案家屬 凃明誠姐：犯嫌只有死刑才能贖罪

相關新聞

台南汙水下水道挖深井 引鄰損疑慮

台南東區、仁德區人口密集，近年增不少新建案，市府與國土署積極推動仁德汙水下水道工程，主幹管已推進到東區巴克禮公園一帶，但...

景點長草、堆水泥管 中埔落羽松遊客消退

嘉義縣文化觀光局曾推薦私人秘境景點「中埔鄉落羽松樹林」，曾吸引大批人車潮，然而現況長滿雜草，路旁堆置水泥管卻未施工，幾乎...

南市資深陣頭教練表揚 嘆傳承困難

台南陣頭種類豐富，逾30團登錄傳統藝術文化資產，但傳承不易持續沒落，南市府去年訂定「表揚資深陣頭傳承者作業要點」，審查通...

台南府城普濟燈會 日本睡魔燈藝助陣

享譽海內外的台南中西區普濟殿「府城普濟燈會」今年依循歲時祭典，24日開幕至3月1日，燈區涵蓋廟埕、國華街及周邊巷弄，目前...

台南東區民眾憂下水道施工安全 立委陳亭妃會勘促改善

民進黨立法委員陳亭妃今天邀集相關單位會勘台南市東區中華東路三段污水下水道工程設計，因附近居民對工作井立坑周圍擋土牆結構有...

台南仁德、東區汙水汙染 推下水道工程開挖市區多條道路

台南市仁德區及東區汙水排放、水質汙染問題多年未解，市府為改善委託國土管理署下水道工程分署辦理「仁德汙水下水道系統第二期工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。