南市資深陣頭教練表揚 嘆傳承困難

台南陣頭種類豐富，逾30團登錄傳統藝術文化資產，但傳承不易持續沒落，南市府去年訂定「表揚資深陣頭傳承者作業要點」，審查通過15名陣頭教練、不過其中3人去年辭世，有教練直言，缺出陣經費，只能仰賴募款，維持文化傳承。

市長黃偉哲昨表揚12名資深陣頭教練，橫跨宋江陣、金獅陣、白鶴陣、太平清歌、牛犁歌陣、天子門生、跳鼓陣等。開設「建興武館」的何國昭，高齡102歲，是宋江陣及白鶴陣教練，10歲起即習武強身，他還有中醫執照，1949年加入新吉保安宮宋江陣、參與西港香逾75年，傳承至今桃李滿天下。

何國昭聽力有障礙，身體仍硬朗，獲頒獎後舉大拇指喊「非常開心」，表示希望民眾多多支持與鼓勵陣頭。

獲表揚的「宋江金獅陣」教練黃煌彥說，金獅陣每次出陣平均需要50至60人，招募人力上會遇到困難，經費更是一大問題，近年人力不足的情況下，要聘請人來演練，而聘請津貼費用更是水漲船高，部分陣頭人員還會「比價」選擇出陣的陣頭。

黃煌彥說，早年1次香科每人津貼約2千元，如今1次大約要2萬5，所以出陣光是人員費用就要約200萬元，加上其他服裝、工具修繕等項目，一次出陣總經費大概400萬元，更讓傳承信仰增添難度，只能仰賴募款。

文化局表示，藝陣或陣頭若具文化資產身分，都可向文資局、市府文資處申請補助，若不具文化資產身分，可向文化局申請相關補助；為持續扎根與傳續藝陣傳統文化，文化局會透過各種教育推廣、輔導，使外界能更熟悉藝陣與陣頭文化。