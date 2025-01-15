聽新聞
0:00 / 0:00

台南汙水下水道挖深井 引鄰損疑慮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市政府與國土署推動仁德汙水下水道系統工程，近期在東區生產路挖工作井。圖／南市水利局提供
台南市政府與國土署推動仁德汙水下水道系統工程，近期在東區生產路挖工作井。圖／南市水利局提供

台南東區、仁德區人口密集，近年增不少新建案，市府與國土署積極推動仁德汙水下水道工程，主幹管已推進到東區巴克禮公園一帶，但施工時會開挖直徑約3公尺，深度有17公尺的工作井，令居民憂心公安；市府表示，將採安全可靠的工法。

截至2023年底台南公共汙水下水道接管率達28.97%，6都排名第4，累計接管21萬6210戶，市府委託國土署下水道分署加速推動仁德汙水下水道系統的建設，目前第2期工程分3個標案，第1標2022年竣工，第2標2023年開工，目前進度43%，預計2026年5月完工；第3標去年6月動工，範圍集中東區，包括崇明二十四街、崇明路、巴克禮路等地。

近年國內多起建案開挖地基，造成鄰近房屋歪斜甚至坍陷，下水道工程附近大樓住戶得知工作井要挖17、18公尺，直言「會擔心」。

水利局表示，先前已開過說明會，下水道分署會在接管區範圍再度開說明會，解釋施工流程、安全措施，汙水管線施工涉及地下作業、重型設備操作、狹窄空間作業，為減少對地面的影響，採用適合的推進技術，並針對工作井及推進路徑進行必要的支撐與加固，確保工程與周邊建築安全無虞。

水利局也指出，工程完成後，東區約4萬戶將陸續接管，預計有效減少汙水異味並移除蟲、鼠等疾病媒介。市長黃偉哲說，施工期間可能對東區交通造成影響，呼籲民眾配合交通疏導措施。

國土署 東區

延伸閱讀

罷團稱上任一年沒建樹 連署地點旁工程卻是廖偉翔推動

台南東區民眾憂下水道施工安全 立委陳亭妃會勘促改善

洋基工程：承攬精材廠務工程 金額4.22億元

台南仁德、東區汙水汙染 推下水道工程開挖市區多條道路

相關新聞

台南汙水下水道挖深井 引鄰損疑慮

台南東區、仁德區人口密集，近年增不少新建案，市府與國土署積極推動仁德汙水下水道工程，主幹管已推進到東區巴克禮公園一帶，但...

景點長草、堆水泥管 中埔落羽松遊客消退

嘉義縣文化觀光局曾推薦私人秘境景點「中埔鄉落羽松樹林」，曾吸引大批人車潮，然而現況長滿雜草，路旁堆置水泥管卻未施工，幾乎...

南市資深陣頭教練表揚 嘆傳承困難

台南陣頭種類豐富，逾30團登錄傳統藝術文化資產，但傳承不易持續沒落，南市府去年訂定「表揚資深陣頭傳承者作業要點」，審查通...

台南府城普濟燈會 日本睡魔燈藝助陣

享譽海內外的台南中西區普濟殿「府城普濟燈會」今年依循歲時祭典，24日開幕至3月1日，燈區涵蓋廟埕、國華街及周邊巷弄，目前...

台南東區民眾憂下水道施工安全 立委陳亭妃會勘促改善

民進黨立法委員陳亭妃今天邀集相關單位會勘台南市東區中華東路三段污水下水道工程設計，因附近居民對工作井立坑周圍擋土牆結構有...

台南仁德、東區汙水汙染 推下水道工程開挖市區多條道路

台南市仁德區及東區汙水排放、水質汙染問題多年未解，市府為改善委託國土管理署下水道工程分署辦理「仁德汙水下水道系統第二期工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。