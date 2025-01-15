台南汙水下水道挖深井 引鄰損疑慮

台南東區、仁德區人口密集，近年增不少新建案，市府與國土署積極推動仁德汙水下水道工程，主幹管已推進到東區巴克禮公園一帶，但施工時會開挖直徑約3公尺，深度有17公尺的工作井，令居民憂心公安；市府表示，將採安全可靠的工法。

截至2023年底台南公共汙水下水道接管率達28.97%，6都排名第4，累計接管21萬6210戶，市府委託國土署下水道分署加速推動仁德汙水下水道系統的建設，目前第2期工程分3個標案，第1標2022年竣工，第2標2023年開工，目前進度43%，預計2026年5月完工；第3標去年6月動工，範圍集中東區，包括崇明二十四街、崇明路、巴克禮路等地。

近年國內多起建案開挖地基，造成鄰近房屋歪斜甚至坍陷，下水道工程附近大樓住戶得知工作井要挖17、18公尺，直言「會擔心」。

水利局表示，先前已開過說明會，下水道分署會在接管區範圍再度開說明會，解釋施工流程、安全措施，汙水管線施工涉及地下作業、重型設備操作、狹窄空間作業，為減少對地面的影響，採用適合的推進技術，並針對工作井及推進路徑進行必要的支撐與加固，確保工程與周邊建築安全無虞。

水利局也指出，工程完成後，東區約4萬戶將陸續接管，預計有效減少汙水異味並移除蟲、鼠等疾病媒介。市長黃偉哲說，施工期間可能對東區交通造成影響，呼籲民眾配合交通疏導措施。