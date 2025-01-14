台南東區民眾憂下水道施工安全 立委陳亭妃會勘促改善

民進黨立法委員陳亭妃今天邀集相關單位會勘台南市東區中華東路三段污水下水道工程設計，因附近居民對工作井立坑周圍擋土牆結構有疑慮，要求將主、次幹管工程東移加以改善。

陳亭妃表示，因有民眾擔心工作井可能引發塌陷，今天邀集內政部國土管理署、台南市政府工務局、水利局等相關單位代表，針對台南市東區中華東路三段的污水下水道設計進行現地會勘。

她說，台南市政府委託內政部國土管理署下水道工程分署執行仁德污水下水道系統第二期工程，第三標施工範圍涵蓋台南市東區，計畫完成管線總長度約5520公尺，接管1241戶。

陳亭妃指出，施工過程中，有居民對工作井立坑周圍擋土牆結構表達疑慮，擔心可能引發塌陷，威脅生命財產安全，希望各單位能針對工程規劃問題深入討論並制定解決方案，減少對附近居民的不便與安全風險。

她說，會勘後決議要求國土署於2月18日前提出工程東移具體變更設計報告，移動距離將以居民安全與安心為前提，她未來也將全力監督變更設計進度，確保施工安全及工程如期完成，為市民打造更安全、舒適居住環境。

台南市政府水利局新聞稿指出，國土署下水道分署近日已於接管範圍內召開施工前說明會，介紹工作井立坑及推進工程施工流程，並針對工作井深度及鄰近建築物距離，採取安全可靠工法施工。

水利局指出，仁德污水下水道系統第二期工程第一標已於111年竣工，第二標於112年開工，目前施工進度約43%，預計115年5月完工。

水利局指出，第三標於113年6月17日開工，目前進度約2.45%，包含管線推進工程及用戶接管工程，其中管線施工將經由東區崇明二十四街、崇明路、崇興街、巴克禮路、林森路一段、生產路及崇德路等；用戶接管範圍大致位於崇德路以西、縱貫鐵路以東、崇明十五街以南、保仁路以北。