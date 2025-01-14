台南仁德、東區汙水汙染 推下水道工程開挖市區多條道路

台南市仁德區及東區汙水排放、水質汙染問題多年未解，市府為改善委託國土管理署下水道工程分署辦理「仁德汙水下水道系統第二期工程」，因將開挖人口密集市區多條道路、影響交通，市府今天公告開挖範圍，近日在接管範圍召開施工前說明會。

市政府水利局表示，第二期工程主、次幹管第三標」目前進度約2.45%，工程範圍東區包含管線推進工程及用戶接管。管線施工將經崇明24街、崇明路、崇興街、巴克禮路、林森路一段、生產路及崇德路。用戶接管範圍則大致位於崇德路以西、縱貫鐵路以東、崇明15街以南、保仁路以北。完工後管線總長度約5520公尺，用戶接管約1241戶。

水利局說，為充分說明工程配合事項及消除民眾疑慮，下水道分署於近日在接管範圍內召開施工前說明會，詳細介紹工作井立坑及推進工程的施工流程，並針對工作井深度及鄰近建築物距離，採取安全可靠的工法進行施工。

水利局表示，汙水下水道建設需依序進行主幹管、分支管及用戶接管施工。目前仁德汙水下水道系統第二期正處於主、次幹管佈管推進階段，這是後續各分支管及用戶接管工程的重要前置作業。當主、次幹管完成後，東區約4萬多戶的用戶接管將陸續展開，屆時不僅能有效減少異味，還能移除蟲、鼠等疾病媒介，為居民打造更乾淨、更健康生活環境。