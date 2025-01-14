快訊

國三生割喉案裁定續押「乾哥、乾妹」 死者父母鬆一口氣：不能輕縱未成年

國防部證實！鍾樹明任軍備副部長 呂坤修升任陸軍司令

捷運票口閘門更新！未來用手機就能輕鬆進站 北捷曝最快「這時」上路

台南仁德、東區汙水汙染 推下水道工程開挖市區多條道路

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德東區汙水汙染，市府推動下水道工程、將開挖市區多條道路。圖／水利局提供
台南仁德東區汙水汙染，市府推動下水道工程、將開挖市區多條道路。圖／水利局提供

台南市仁德區及東區汙水排放、水質汙染問題多年未解，市府為改善委託國土管理署下水道工程分署辦理「仁德汙水下水道系統第二期工程」，因將開挖人口密集市區多條道路、影響交通，市府今天公告開挖範圍，近日在接管範圍召開施工前說明會。

市政府水利局表示，第二期工程主、次幹管第三標」目前進度約2.45%，工程範圍東區包含管線推進工程及用戶接管。管線施工將經崇明24街、崇明路、崇興街、巴克禮路、林森路一段、生產路及崇德路。用戶接管範圍則大致位於崇德路以西、縱貫鐵路以東、崇明15街以南、保仁路以北。完工後管線總長度約5520公尺，用戶接管約1241戶。

水利局說，為充分說明工程配合事項及消除民眾疑慮，下水道分署於近日在接管範圍內召開施工前說明會，詳細介紹工作井立坑及推進工程的施工流程，並針對工作井深度及鄰近建築物距離，採取安全可靠的工法進行施工。

水利局表示，汙水下水道建設需依序進行主幹管、分支管及用戶接管施工。目前仁德汙水下水道系統第二期正處於主、次幹管佈管推進階段，這是後續各分支管及用戶接管工程的重要前置作業。當主、次幹管完成後，東區約4萬多戶的用戶接管將陸續展開，屆時不僅能有效減少異味，還能移除蟲、鼠等疾病媒介，為居民打造更乾淨、更健康生活環境。

市府表示，汙水下水道建設對改善居住環境衛生、提升生活品質及改善河川水質具有重要意義。儘管施工期間可能對交通造成一定影響，仍希望市民能多加配合交通疏導措施，體諒施工人員的辛勞，共同努力為城市打造更美好的家園。

台南仁德東區汙水汙染，市府推動下水道工程、將開挖市區多條道路。圖／水利局提供
台南仁德東區汙水汙染，市府推動下水道工程、將開挖市區多條道路。圖／水利局提供

東區 水利局 水質

延伸閱讀

台南汙水下水道東區開挖18米「深井」引疑慮將辦說明會

台南東區突停電！台電查修為「設備故障」 1145戶停電約2小時

有刺鼻味！大雅工廠大火濃煙竄市區 台中發布空汙警示：關閉門窗

影／大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

相關新聞

台南東區民眾憂下水道施工安全 立委陳亭妃會勘促改善

民進黨立法委員陳亭妃今天邀集相關單位會勘台南市東區中華東路三段污水下水道工程設計，因附近居民對工作井立坑周圍擋土牆結構有...

台南仁德、東區汙水汙染 推下水道工程開挖市區多條道路

台南市仁德區及東區汙水排放、水質汙染問題多年未解，市府為改善委託國土管理署下水道工程分署辦理「仁德汙水下水道系統第二期工...

輕鬆在家辦桌、搞定年夜飯 雲林縣長張麗善為農特產品推銷

農曆春節將至，雲林縣政府今天年節畜禽產品、漁產及農產伴手禮宣傳記者會，民眾只要上「雲林良品」電商平台選購，就可輕鬆在家辦...

林哲瑄父親體育教練林漢森榮退 黃偉哲頒獎牌感謝對體育奉獻

中華職棒選手林哲瑄的父親林漢森，在台南體壇任教30餘年，培育出無數優秀運動選手，去年並獲得教育部師鐸獎。他因屆齡將於2月...

臺南南區眷村年貨大街 1/16起接力登場

臺南市「南區眷村年貨大街」將於1月16日至20日在臺南市立棒球場旁、1月24日至26日在水交社眷村文化園區登場，南市府13日上午於南都里活動中心舉行聯合記者會，臺南市長黃偉哲表示，眷村文化不僅是臺南這

台南汙水下水道東區開挖18米「深井」引疑慮將辦說明會

台南市仁德區與東區人口密集，為提升生活品質並解決汙水排放問題，市府攜手國土署積極推動「仁德汙水下水道系統工程」。目前，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。