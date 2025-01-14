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輕鬆在家辦桌、搞定年夜飯 雲林縣長張麗善為農特產品推銷

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
農曆春節將至，雲林縣政府今天年節畜禽產品、漁產及農產伴手禮宣傳記者會，民眾只要上「雲林良品」電商平台選購，就可輕鬆在家辦桌。記者陳雅玲／攝影
農曆春節將至，雲林縣政府今天年節畜禽產品、漁產及農產伴手禮宣傳記者會，民眾只要上「雲林良品」電商平台選購，就可輕鬆在家辦桌。記者陳雅玲／攝影

農曆春節將至，雲林縣政府今天年節畜禽產品、漁產及農產伴手禮宣傳記者會，民眾只要上「雲林良品」電商平台選購，就可輕鬆在家辦桌。

雲林縣長張麗善近日火力全開，全力為雲林農特產品推銷，她表示，年關將近，大家都忙著要過年，不只是準備年貨，還要準備年菜、準備團圓飯，民眾平日上班又沒有時間上傳統市場準備年菜，只要透過雲林良品平台，就能下單選購雲林畜禽產品及漁產業者推出的優質年菜，輕鬆搞定一桌年夜飯，犒賞辛苦一整年的家人。

張麗善表示，雲林縣是台灣最大糧倉、也是重要畜禽生產縣市，無論是養豬、養雞、水禽都是全國大宗，豬隻飼養153萬頭(占全國約29.4%)、肉雞飼養近1千萬隻(占全國19.19%)、水禽飼養約257萬隻(占全國39%)為全國第一，且轄內畜禽屠宰加工廠也為全國最多，產品也最多元化。

今天宣傳記者會現場有多家廠商擺攤提供試吃，不少民眾把握機會選購，虎尾鎮農會的花生伴手禮也成熱銷商品，農會總幹事蔡武吉表示，農曆春節訂單暴增，員工已連續加班一個月因應。

雲林縣農業處長魏勝德指出，雲林良品電商平台提供1千多項產品，因應農曆春節採購需求，即日起至1月16日消費滿1888元可享免運。

農曆春節將至，雲林縣政府今天年節畜禽產品、漁產及農產伴手禮宣傳記者會，民眾只要上「雲林良品」電商平台選購，就可輕鬆在家辦桌。記者陳雅玲／攝影
農曆春節將至，雲林縣政府今天年節畜禽產品、漁產及農產伴手禮宣傳記者會，民眾只要上「雲林良品」電商平台選購，就可輕鬆在家辦桌。記者陳雅玲／攝影
農曆春節將至，雲林縣政府今天年節畜禽產品、漁產及農產伴手禮宣傳記者會，民眾只要上「雲林良品」電商平台選購，就可輕鬆在家辦桌。記者陳雅玲／攝影
農曆春節將至，雲林縣政府今天年節畜禽產品、漁產及農產伴手禮宣傳記者會，民眾只要上「雲林良品」電商平台選購，就可輕鬆在家辦桌。記者陳雅玲／攝影

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