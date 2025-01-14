林哲瑄父親體育教練林漢森榮退 黃偉哲頒獎牌感謝對體育奉獻

中華職棒選手林哲瑄的父親林漢森，在台南體壇任教30餘年，培育出無數優秀運動選手，去年並獲得教育部師鐸獎。他因屆齡將於2月退休，市長黃偉哲今特頒發獎牌表達感謝及祝賀，並期許他退休後持續關心選手的培育，讓這分運動的熱情延續及傳承。

市長黃偉哲表示，林漢森不僅長期投入教導金城國中歷屆體育生，也培育出在棒球、射箭上有卓越表現的兒子林哲瑄、林哲瑋，成為台灣之光。俗諺說「有狀元學生，沒有狀元老師」，但要教出優秀的學生或體育選手，需付出相當多的心力，尤其是最頂尖的體育選手能在競技場上出人頭地，為國爭光，更是不容易。

黃偉哲說，南市睽違22年，今年再次爭取舉辦全國中等學校運動會，希望能將賽事順利完成，再創佳績，也是送給林漢森最好的禮物。期待林教練未來仍持續關心南市的體育選手培育，讓選手都有更好的發展。

體育局指出，林漢森自幼在高雄旗津成長，海岸線的旖旎風光，激發他對運動的熱情與憧憬，也培養了不畏艱難，勇往直前的性格。1986年成為教育部第一屆儲訓的專任運動教練，在體壇耕耘30餘年，將最好的訓練帶給每位選手，也陪伴許多選手在田徑場上，跑出夢想的藍圖。

體育局長陳良乾表示，林漢森盡心盡力培育無數優秀運動選手，像是鉛球國手馬皓瑋、徑賽接力的鄭博宇、跨欄好手易柏安等，優秀選手多不勝數，且教練都能依照選手特性指導，適性發展，讓選手能夠在全國中等學校運動會、全國中小學田徑錦標賽等全國性賽事中勇奪佳績，此外也將選手視如己出，輔導選手建立正向的心理素質，是南市運動教練的表率。