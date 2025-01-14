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台南汙水下水道東區開挖18米「深井」引疑慮將辦說明會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市仁德汙水下水道系統，在東區崇興路施工打鋼板椿。圖／台南市水利局提供
台南市仁德汙水下水道系統，在東區崇興路施工打鋼板椿。圖／台南市水利局提供

台南市仁德區與東區人口密集，為提升生活品質並解決汙水排放問題，市府攜手國土署積極推動「仁德汙水下水道系統工程」。目前，主幹管施工已推進至東區巴克禮公園一帶，因工程需要開挖直徑約3公尺、深度達17至18公尺的工作井，附近居民對施工安全產生疑慮。對此，水利局強調，將採用安全可靠的施工工法，請民眾放心。

截至2023年底，台南市公共汙水下水道接管率達28.97%，在六都中排名第4，累計接管21萬6210戶。市府委託國土署下水道分署加速推動仁德汙水下水道系統的建設，分為三個標案，第一標已於2022年竣工，第二標於2023年開工，目前進度達43%，預計2026年5月完工。

水利局表示，「仁德汙水下水道系統第二期工程」第三標則於2024年6月17日動工，進度約為2.45%。第三標工程範圍集中於東區，包括崇明二十四街、崇明路、巴克禮路等地，總管線長度約5520公尺，預計接管1241戶。

目前，工程主要進行主、次幹管的佈管推進，這是後續分支管線及用戶接管的關鍵前置作業。雖施工需開挖深井，部分居民擔心對鄰近建築物的影響，先前已開過說明會，下水道分署會在接管區範圍再度召開說明會，解釋施工流程及安全措施，並強調將採用穩定支撐與加固措施，確保工程與周邊建築安全無虞。

水利局說，汙水管線施工涉及地下作業、重型設備操作與狹窄空間作業，為減少對地面的影響，工程採用適合的推進技術，並針對工作井及推進路徑進行必要的支撐與加固。此外，施工現場將強化通風設備，避免缺氧或有毒氣體積聚，全面提升施工安全性。

工程完成後，東區約4萬戶將陸續接管，預計有效減少汙水異味並移除蟲、鼠等疾病媒介，提升居民生活環境。市長黃偉哲表示，施工期間可能對東區交通造成影響，呼籲市民配合交通疏導措施，體諒施工人員的辛勞，共同為城市打造更宜居的家園。

台南市仁德汙水下水道系統主幹管工程，在東區生產路挖工作立井。圖／台南市水利局提供
台南市仁德汙水下水道系統主幹管工程，在東區生產路挖工作立井。圖／台南市水利局提供

國土署 東區 水利局

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